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Время начала матча «Спартак» — ЦСКА изменено

вчера, 17:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА26.04.2025 в 19:30 Не начался

Время начала матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА изменено. Такое решение принято по просьбе основного вещателя.

Игра, которая состоится в субботу, 26 апреля, начнётся в 19:30 вместо 19:00.

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Источник: premierliga.ru Фото: Сайт ПФК ЦСКА
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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:47
Главное что бы поле было зелёное, а не снежная поляна.
nik9373
nik9373 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:01
Он самый.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:30, ред.
У болельщиков на стадионе и у телевизора выходной день. По этой причине им / мне без разницы, во сколько начнётся матч. 30 минут - мизер. Кое - где в Европе матчи вообще начинаются в 21-22 часа по требованию вещателя.
протон
протон
вчера в 19:25
Главное что в субботу игра
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:29
А кто это, основной вещатель?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:19
Ай, ай, какая жалость !!!
Не переживу.)))))))
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:50
"в сезоне-2023/24

РПЛ получил от «Матч ТВ» 7 миллиардов 911 миллионов рублей."
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А кто заказывает музыку? Правильно, тот кто платит!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:38
А потому просят, что время уже было назначено и перенос - \то фактическое извинение. Поэтому его и облекли в форму просьбы. Пыль в глаза.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:34, ред.
ANATOLY KANDAUROV

Тогда зачем они просят? Должны повелевать)) По указанию вещателей Зенит переносится на три места вверх)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:30
Bad ListenerBad Listener
А ты сильно отстал от реалий. Еще когда РПЛ заключал контракт с ТВ (предоставление прав на трансляции) было предусмотрено, что начало всех матчей в туре определяет исключительно ТВ ( Матч ТВ - читай Газпром Медиа). РПЛ дает только перечень игр в каждом туре и все. А распределение игр по времени - это прерогатива ТВ. Так и живем!
112910415
112910415
вчера в 17:25
переживём как-то !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:24, ред.
Вот блин, не смогу досмотреть, мама спать погонит)

А с чего это вдруг РПЛ пляшет под дудку каких то вещателей? Наоборот же должно быть по идее. Может быть тогда нам эти эксперты от вещателей будут счёт говорить матча а команды начнут играть исходя из их слов? Тогда пусть решает Ловчев - чемпионами будем)
kkgv63ur27ck
kkgv63ur27ck
вчера в 17:23
Разница не большая, главное погода!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:16
Пол часа туда-сюда , роли не играет ☝️
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:12
А основной вещатель у нас кто? не уж то Матч ТВ?
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