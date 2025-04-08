Время начала матча «Спартак» — ЦСКА изменено

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вчера, 17:08

Время начала матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА изменено. Такое решение принято по просьбе основного вещателя.

Игра, которая состоится в субботу, 26 апреля, начнётся в 19:30 вместо 19:00.