Время начала матча «Спартак» — ЦСКА изменено

Время начала матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА изменено. Такое решение принято по просьбе основного вещателя.
Игра, которая состоится в субботу, 26 апреля, начнётся в 19:30 вместо 19:00.
Время начала матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА изменено. Такое решение принято по просьбе основного вещателя.
Игра, которая состоится в субботу, 26 апреля, начнётся в 19:30 вместо 19:00.
Не переживу.)))))))
Не переживу.)))))))
РПЛ получил от «Матч ТВ» 7 миллиардов 911 миллионов рублей."
----------------------
А кто заказывает музыку? Правильно, тот кто платит!
РПЛ получил от «Матч ТВ» 7 миллиардов 911 миллионов рублей."
----------------------
А кто заказывает музыку? Правильно, тот кто платит!
Тогда зачем они просят? Должны повелевать)) По указанию вещателей Зенит переносится на три места вверх)
Тогда зачем они просят? Должны повелевать)) По указанию вещателей Зенит переносится на три места вверх)
А ты сильно отстал от реалий. Еще когда РПЛ заключал контракт с ТВ (предоставление прав на трансляции) было предусмотрено, что начало всех матчей в туре определяет исключительно ТВ ( Матч ТВ - читай Газпром Медиа). РПЛ дает только перечень игр в каждом туре и все. А распределение игр по времени - это прерогатива ТВ. Так и живем!
А ты сильно отстал от реалий. Еще когда РПЛ заключал контракт с ТВ (предоставление прав на трансляции) было предусмотрено, что начало всех матчей в туре определяет исключительно ТВ ( Матч ТВ - читай Газпром Медиа). РПЛ дает только перечень игр в каждом туре и все. А распределение игр по времени - это прерогатива ТВ. Так и живем!
А с чего это вдруг РПЛ пляшет под дудку каких то вещателей? Наоборот же должно быть по идее. Может быть тогда нам эти эксперты от вещателей будут счёт говорить матча а команды начнут играть исходя из их слов? Тогда пусть решает Ловчев - чемпионами будем)
А с чего это вдруг РПЛ пляшет под дудку каких то вещателей? Наоборот же должно быть по идее. Может быть тогда нам эти эксперты от вещателей будут счёт говорить матча а команды начнут играть исходя из их слов? Тогда пусть решает Ловчев - чемпионами будем)