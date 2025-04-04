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Утверждено расписание полуфинальных матчей Кубка Англии

вчера, 16:21

Утверждено расписание матчей полуфинала Кубка Англии.

26 апреля сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» (в 19:15 по московскому времени), а на следующий день — «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» (18:30 по МСК). Обе игры пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Победитель 1/2 финала получит 1 млн фунтов стерлингов призовых, проигравший — 500 тысяч.

Финал турнира состоится 17 мая.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:48
Каждой команде из этой четверки нужен трофей. Будем смотреть.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:50
17 мая на ДР мне финал кубка Англии? Вот это сюрприз! Тогда беру Форест против КП
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:24
МанСити в полуфинале Кубка Англии седьмой раз подряд.
теперь предстоит сражение с Ноттингэма.
команда уже хорошо знает своего соперника.
по матчу, тренер Ноттингэма будет сушить игру. И ждать контратаки.
МС будет долбит эту стену.
в этом матче лесникам рассчитывать не на что.
максимум могут дать бой в одном тайме.
drug01
drug01
вчера в 17:23
Неужели Манчестер Сити упустит этот приз?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:27
Вилла претендует на большее количество трофеев нежели Ливерпуль, вот так нежданчик!
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