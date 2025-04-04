Утверждено расписание полуфинальных матчей Кубка Англии

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вчера, 16:21

Утверждено расписание матчей полуфинала Кубка Англии.

26 апреля сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» (в 19:15 по московскому времени), а на следующий день — «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» (18:30 по МСК). Обе игры пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Победитель 1/2 финала получит 1 млн фунтов стерлингов призовых, проигравший — 500 тысяч.

Финал турнира состоится 17 мая.