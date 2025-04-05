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Снежный покров на матче ЦСКА — «Динамо» может достичь 7-10 сантиметров

вчера, 15:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:30 Не начался

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал источнику о погодных условиях в день матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо».

Вы знаете, это что называется выбрано самое худшее время для проведения футбольного матча. Да ещё в вечерние часы, когда будет пик этого снежного бурана, который обрушится завтра на Москву и столичный регион. К сожалению, он никак не отвернёт. Все гидродинамические модели указывают на то, что завтра нас ждёт очень тяжёлая погода.

Понятно, что осадки будут переходить именно в ночь. Это мокрый снег, ну и светлое время суток. Это прям снегопады, снегопады, снегопады. Причём я вам должен сказать, что с формированием снежного покрова завтра, в вечерние часы, он будет достигать 7-10 сантиметров. То есть наши футболисты будут бегать по щиколотку по снежному полю. Надо всё время быть на подчистке, потому что снег будет валить.

Плюс ещё и ветер будет достаточно серьёзный, плотный. То есть порывы ветра завтра будут достигать 15 метров в секунду. То есть будет сдувать мячик ещё. Ветер с северо-востока, так что подкручивая мяч нужно, что называется, делать поправку на ветер, как это делают снайперы. Но, правда, при 15 метрах в секунду, да ещё и, помимо прочего, ещё и при таком снегопаде там же будет и видимость ухудшаться. Причём очень серьёзно. Я так скажу, что видимость будет снижаться до 500 метров. Так что худшего времени для футбольного матча выбрать просто было нельзя.

Я не завидую ни футболистам, которые будут бегать при такой погоде, ни болельщикам. Вот им бы вчера сыграть или позавчера, когда было майское тепло, солнце, плюс 16. А ещё и температура завтра будет около нуля, но это днём, а в вечерний час пик она уйдёт уже в минус. И, соответственно, это уже будет где-то минус один, минус три градуса. Но из-за сильного ветра северо-восточных румбов с порывами до 15 метров в секунду будет казаться, что на самом деле температура в ощущениях, это же очень важно для спортсменов, будет минус 10 мороза. То есть... хуже не придумаешь.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:16, ред.
Айда к нам в Сибирь, у нас жара!!!
22:14 11° тепла и сухо!!!
7 апреля днём 17° будет.
Сп62
Сп62
вчера в 17:00
Видимость никакая. Генич или кто-то там должен вести репортаж на весь стадион для зрителей.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:58, ред.
А не проще ли матч ПЕРЕНЕСТИ из за неблагоприятных климатических условиях ?
Команды будут не против.
112910415
112910415
вчера в 16:04
когда буран стихнет, на табло будет какой-то счёт ...
Vilar
Vilar
вчера в 15:52
Срочно на Сапсан и в Питер под крышу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:45
Не забудьте про красные мячи! )))
Capral
Capral
вчера в 15:41
В Москве опять снег?
Гость
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