Клуб из второй лиги Саудовской Аравии предложил Де Брюйне 24 млн евро в год

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне этим летом покинет «Манчестер Сити». «Интер Майами» является одним из главных претендентов на игрока. Американский клуб готов предложить Де Брюйне контракт до 2027 года с возможностью продления ещё на три года. Сообщается, что «Интер Майами» готов вложить большие деньги в капитана «Манчестер Сити» и уже проделал значительную работу по этой сделке, хотя окончательное решение ещё не принято.
В последнее время Де Брюйне связывают с Саудовской Аравией. Клуб второй по силе саудовской лиги «Неом» предлагает 33-летнему бельгийцу зарплату в размере 24 миллионов евро в год. Переговоры между клубом из Табука и представителями Де Брюйне уже состоялись, но окончательного ответа пока не получено, поскольку полузащитник продолжает рассматривать возможность переезда в США, так как образ жизни в Майами пришёлся бы по душе ему и его семье.