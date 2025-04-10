Клуб из второй лиги Саудовской Аравии предложил Де Брюйне 24 млн евро в год

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вчера, 14:54

Полузащитник сборной Бельгии этим летом покинет «Манчестер Сити». «Интер Майами» является одним из главных претендентов на игрока. Американский клуб готов предложить Де Брюйне контракт до 2027 года с возможностью продления ещё на три года. Сообщается, что «Интер Майами» готов вложить большие деньги в капитана «Манчестер Сити» и уже проделал значительную работу по этой сделке, хотя окончательное решение ещё не принято.