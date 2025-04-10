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Клуб из второй лиги Саудовской Аравии предложил Де Брюйне 24 млн евро в год

вчера, 14:54

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне этим летом покинет «Манчестер Сити». «Интер Майами» является одним из главных претендентов на игрока. Американский клуб готов предложить Де Брюйне контракт до 2027 года с возможностью продления ещё на три года. Сообщается, что «Интер Майами» готов вложить большие деньги в капитана «Манчестер Сити» и уже проделал значительную работу по этой сделке, хотя окончательное решение ещё не принято.

В последнее время Де Брюйне связывают с Саудовской Аравией. Клуб второй по силе саудовской лиги «Неом» предлагает 33-летнему бельгийцу зарплату в размере 24 миллионов евро в год. Переговоры между клубом из Табука и представителями Де Брюйне уже состоялись, но окончательного ответа пока не получено, поскольку полузащитник продолжает рассматривать возможность переезда в США, так как образ жизни в Майами пришёлся бы по душе ему и его семье.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:58
жадничают почему-то ...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 17:57
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 17:02
    Всего 24 млн? Деньги кончились у арабов или проект "топ-лига" сворачивают? Да еще в клуб низшего дивизиона позвали. Полное неуважение.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 16:23
    Вторая лига, можно пешком ходить, я бы за 24 ляма пару лет походил бы.
    AlanW 1
    AlanW 1
    вчера в 16:00
    Представляете что бы было если наши клубы из первой лиги могли бы предлагать футболистам по 24 миллиона евро в год?¿?
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 15:35
    Зачем он им? Старый получает часто травмы
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:19
    Красиво жить не запретишь... но в Майами компания получше...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 15:13
    Как это Неом? Не Аль-Неом? Такое разве возможно??? Без Аль это не футбольный клуб, это мошенники самозванцы, туда идти нельзя. Или приставку Аль присуждают только в высшей лиге?
    He Э Г O И CT
    He Э Г O И CT
    вчера в 15:06
    Надо брать.. 😀
    2abzzkutd8v3
    2abzzkutd8v3
    вчера в 14:57
    Перспектива в Интер Майами выглядит интереснее
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:56
    Сущие копейки. Дёшево. Ваще метра ни во что не ставят.
    Гость
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