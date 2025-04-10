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«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Барселоны»

вчера, 13:54

«Тоттенхэм» хочет заполучить защитника «Барселоны» Эрика Гарсию в летнее трансферное окно. Официального предложения лондонцы пока не делали. Отмечается, что в «Тоттенхэме» ценят способность испанца продвигать мяч и его универсальность в обороне.

Окружение игрока не исключает смены обстановки. Гарсия получает мало игрового времени в «Барселоне». Со своей стороны, спортивное руководство каталонцев не будет против продажи, которая может облегчить финансовое положение клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заинтересован в приобретении Гарсии.

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drug01
drug01
вчера в 14:08
Если он будет там больше играть то надо брать
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