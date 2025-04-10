«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Барселоны»

«Тоттенхэм» хочет заполучить защитника «Барселоны» Эрика Гарсию в летнее трансферное окно. Официального предложения лондонцы пока не делали. Отмечается, что в «Тоттенхэме» ценят способность испанца продвигать мяч и его универсальность в обороне.
Окружение игрока не исключает смены обстановки. Гарсия получает мало игрового времени в «Барселоне». Со своей стороны, спортивное руководство каталонцев не будет против продажи, которая может облегчить финансовое положение клуба.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заинтересован в приобретении Гарсии.