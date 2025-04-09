Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияКипр. Первый дивизион 2024/2025

Шпилевский покинет пост главного тренера «Ариса» по окончании сезона

вчера, 17:58

Алексей Шпилевский по окончании нынешнего сезона уйдёт с поста главного тренера кипрского «Ариса».

Сообщается, что специалист намерен пойти «навстречу новым вызовам в своей карьере».

Под руководством рулевого команда становилась чемпионом Кипра и обладателем Суперкубка страны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФабио Каннаваро уволен с поста главного тренера загребского «Динамо»
Вчера, 15:02
ОфициальноБывший тренер ПСЖ возглавил «Монпелье»
08 апреля
Официально«Чайка» объявила о назначении нового главного тренера
08 апреля
ОфициальноБывший помощник Манчини в сборной Италии возглавил «Сампдорию»
07 апреля
Официально«Монпелье» объявил об отставке главного тренера
07 апреля
Официально«Сампдория» уволила главного тренера и нескольких сотрудников клуба
07 апреля
Все комментарии
баск
баск
вчера в 18:42, ред.
За новыми вызовами- это к нам в Динамо?
(Если, конечно, Марцел Личка к концу сезона не удержится).

Шпилевского уже звали в Динамо раньше, но он тогда предпочёл Кипр..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:37, ред.
скорей всего, возьмет клуб РПЛ из второй восьмерки))
кстати, тренер прошел систему РБ Лейпциг.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 