Шпилевский покинет пост главного тренера «Ариса» по окончании сезона

Алексей Шпилевский по окончании нынешнего сезона уйдёт с поста главного тренера кипрского «Ариса».
Сообщается, что специалист намерен пойти «навстречу новым вызовам в своей карьере».
Под руководством рулевого команда становилась чемпионом Кипра и обладателем Суперкубка страны.
(Если, конечно, Марцел Личка к концу сезона не удержится).
Шпилевского уже звали в Динамо раньше, но он тогда предпочёл Кипр..
(Если, конечно, Марцел Личка к концу сезона не удержится).
Шпилевского уже звали в Динамо раньше, но он тогда предпочёл Кипр..
кстати, тренер прошел систему РБ Лейпциг.
кстати, тренер прошел систему РБ Лейпциг.