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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Вторая Бундеслига 2024/2025

«Шальке» объявил о назначении спортивного директора

вчера, 10:26

Спортивным директором «Шальке» назначен Франк Бауманн.

Специалист подписал долгосрочный контракт и приступит к работе 1 июня. Он будет отвечать за мужскую, женскую, а также академическую команды клуба.

Летом 2024 года Бауманн покинул «Вердер», в котором работал на разных должностях с 1 января 2010-го.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:11
Ну всё значит, ждём камбек и чемпионство в Бундеслиге
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:55
Помню Бауманна еще игроком Вердера, того самого веселого, чемпионского Вердера Томаса Шаафа! Франк играл опорника а центральным полузащитником был Тим Боровски, которого потом переманила Бавария, атакующим полузащитником был француз Йоан Мику, а форвард - Айлтон, который стал лучшим бомбардиром сезона 03/04, а потом перешел в Шальке и погас....
Шальке на долго повяз в болоте второй Бундеслиги, так что у Бауманна будет очень много работы, для создания команды, которая будет готова к повышению в классе! Такие команды как Шальке и Гамбург хочется видеть именно в Бундеслиге!
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