«Шальке» объявил о назначении спортивного директора

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вчера, 10:26

Спортивным директором «Шальке» назначен .

Специалист подписал долгосрочный контракт и приступит к работе 1 июня. Он будет отвечать за мужскую, женскую, а также академическую команды клуба.

Летом 2024 года Бауманн покинул «Вердер», в котором работал на разных должностях с 1 января 2010-го.