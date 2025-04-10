«Шальке» объявил о назначении спортивного директора

Спортивным директором «Шальке» назначен Франк Бауманн.
Специалист подписал долгосрочный контракт и приступит к работе 1 июня. Он будет отвечать за мужскую, женскую, а также академическую команды клуба.
Летом 2024 года Бауманн покинул «Вердер», в котором работал на разных должностях с 1 января 2010-го.
Шальке на долго повяз в болоте второй Бундеслиги, так что у Бауманна будет очень много работы, для создания команды, которая будет готова к повышению в классе! Такие команды как Шальке и Гамбург хочется видеть именно в Бундеслиге!
Шальке на долго повяз в болоте второй Бундеслиги, так что у Бауманна будет очень много работы, для создания команды, которая будет готова к повышению в классе! Такие команды как Шальке и Гамбург хочется видеть именно в Бундеслиге!