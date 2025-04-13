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Зинченко может продолжить карьеру в Германии

вчера, 08:31

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко имеет шансы продолжить карьеру в Бундеслиге.

Речь идет об интересе «Боруссии» Дортмунд. Сообщается, что руководство немецкого клуба уже давно интересуется футболистом.

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Все комментарии
therapy
therapy ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:22
А вот Серия А и Аталанта, соглашусь, это для Зинченко очень хороший вариант... видит ли Гасперини его в своей команде.
A.S.A
A.S.A ответ therapy (раскрыть)
вчера в 16:30
Так Александр был личной "хотелкой" Артеты. Он и Жезус были желанием тренера и их даже купили сразу обоих
therapy
therapy ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:07
Дело не в том на какой позиции использовать Зинченко, Артета в принципе не видит его в составе.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:11
Думаю, если бы Артета использовал Зинченко в центре поле, то от украинца было бы куда больше пользы! В сборной Зинченко играет именно в центре и делает это вполне успешно, ведет игру команды.
Что касается его перехода, то его точно нужно продавать ибо далее за него не получится выручить денег, а так хотя бы какие то деньги можно отбить. Дортмунд обычно покупает молодых игроков, которых можно будет перепродать в будущем, но думаю Зина заиграл бы и там. Еще думаю Александр отлично чувствовал ьы себя в СерииА, в Аталанте Гасперини думаю заиграл бы лучше всего
shlomo
shlomo
вчера в 09:30
Не думаю что для него это будет хорошо... хотя будем посмотреть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:48
Одно на другое менять-только время зря терять...
Гость
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