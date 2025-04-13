Зинченко может продолжить карьеру в Германии

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко имеет шансы продолжить карьеру в Бундеслиге.
Речь идет об интересе «Боруссии» Дортмунд. Сообщается, что руководство немецкого клуба уже давно интересуется футболистом.
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко имеет шансы продолжить карьеру в Бундеслиге.
Речь идет об интересе «Боруссии» Дортмунд. Сообщается, что руководство немецкого клуба уже давно интересуется футболистом.
Что касается его перехода, то его точно нужно продавать ибо далее за него не получится выручить денег, а так хотя бы какие то деньги можно отбить. Дортмунд обычно покупает молодых игроков, которых можно будет перепродать в будущем, но думаю Зина заиграл бы и там. Еще думаю Александр отлично чувствовал ьы себя в СерииА, в Аталанте Гасперини думаю заиграл бы лучше всего
Что касается его перехода, то его точно нужно продавать ибо далее за него не получится выручить денег, а так хотя бы какие то деньги можно отбить. Дортмунд обычно покупает молодых игроков, которых можно будет перепродать в будущем, но думаю Зина заиграл бы и там. Еще думаю Александр отлично чувствовал ьы себя в СерииА, в Аталанте Гасперини думаю заиграл бы лучше всего