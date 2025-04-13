«Зенит» реализовал все билеты на матч с «Краснодаром»

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вчера, 11:30

«Зенит» сообщил, что все билеты на матч РПЛ с «Краснодаром» проданы.

Все билеты проданы! На «Газпром Арене» ожидается аншлаг! Нас ждёт суперматч!

Перед этой игрой «сине-бело-голубые» идут на 2-м месте (47 очков), «быки» лидируют (52 балла).