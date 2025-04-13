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«Зенит» реализовал все билеты на матч с «Краснодаром»

вчера, 11:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Зенит» сообщил, что все билеты на матч РПЛ с «Краснодаром» проданы.

Все билеты проданы! На «Газпром Арене» ожидается аншлаг! Нас ждёт суперматч!

Перед этой игрой «сине-бело-голубые» идут на 2-м месте (47 очков), «быки» лидируют (52 балла).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:07
Скорее всего будет ничья
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 16:35
Дурила Семаковский не поставил в старт именинника Касъеру - думаю очень зря не поставить в старт символического солнечного победного зайчика (на сегодняшний день),...Глушенкову удачи конечно...
112910415
112910415
вчера в 15:07
подозреваю, что не устоит Краснодар, к большому сожалению ..
Misha78
Misha78
вчера в 14:00, ред.
Очень симпатизирую быкам , команда которой без году неделя, имеет свой офигительный стадион, огромное количество болельщиков и главное показывает хороший футбол. Но я болельщик Зенита и сегодня желаю победы нашему клубу, главное посмотреть интересный и качественный футбол ⚽, без травм.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:44
Сейчас Зенит не так грозен как прежде, но именно для Краснодара может стать непреодолимым препятствием. Не будем гадать, а только- пожелаем команде Удачи!!!!!!!
aha4yww666k4
aha4yww666k4
вчера в 12:42, ред.
Зенит сегодня победит, как Махачкала великую команду из Москвы.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:37
Перед игрой любой команды с Зенитом есть сомнения, что *любая команда* сможет унести ноги. Но в этом сезоне Зенит много теряет очков, так что надеемся на лучшее)
Capral
Capral
вчера в 12:15
Тревожно за Краснодар, очень. Дай БОГ ошибиться, но думаю, ничья, это большее, что светит Краснодару сегодня.
Буду счастлив, если гости развеют мои сомнения!!!!!!!
Удачи быкам и их тренеру!!!!!!!
85n7w2exxkm9
85n7w2exxkm9
вчера в 12:01
Дерби всея Руси сегодня это жесткая борьба за пятое место годами, скорее всего это дерби всея Москвы, обычно ужасно скучное, ибо играет одна команда с двумя названиями.
sihafazatron
sihafazatron ответ az5gs73652bb (раскрыть)
вчера в 11:57
Ага такая история богатая противостояния этих клубов))))
az5gs73652bb
az5gs73652bb
вчера в 11:56
Это будет дерби всея Руси, а не встреча двух филиалов в Москве, именующих себя дерби.
drug01
drug01
вчера в 11:55
Будет жаркая игра и очень важная!
yk4qaqh9w32k
yk4qaqh9w32k
вчера в 11:54
Это же не у некоторых великих клубов в Москве по сто зрителей на матче.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:50
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:39
    Это и понятно)...редко бывают такие решающие матчи между конкурентами на 1 место...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:35
    Сколько же боли и разочарования сегодня будет, как бы там Боярский не съел шляпу прям на стадионе преждевременно, уверовав что это поможет его команде победить
    Гость
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