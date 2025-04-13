«Зенит» реализовал все билеты на матч с «Краснодаром»

«Зенит» сообщил, что все билеты на матч РПЛ с «Краснодаром» проданы.
Все билеты проданы! На «Газпром Арене» ожидается аншлаг! Нас ждёт суперматч!
Перед этой игрой «сине-бело-голубые» идут на 2-м месте (47 очков), «быки» лидируют (52 балла).
«Зенит» сообщил, что все билеты на матч РПЛ с «Краснодаром» проданы.
Все билеты проданы! На «Газпром Арене» ожидается аншлаг! Нас ждёт суперматч!
Перед этой игрой «сине-бело-голубые» идут на 2-м месте (47 очков), «быки» лидируют (52 балла).
Буду счастлив, если гости развеют мои сомнения!!!!!!!
Удачи быкам и их тренеру!!!!!!!
Буду счастлив, если гости развеют мои сомнения!!!!!!!
Удачи быкам и их тренеру!!!!!!!