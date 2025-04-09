Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2024/2025

Фанаты ПСЖ и «Астон Виллы» устроили драку перед матчем Лиги чемпионов

вчера, 12:25
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Астон Вилла» произошла драка между фанатами команд.

Столкновение между болельщиками произошло возле одного из баров Парижа, где собрались приехавшие на игру болельщики английского клуба.

В ходе стычки фанаты применяли физическую силу, используя удары руками, а также бросали стулья и другие предметы.

Ранее Национальный отдел по борьбе с хулиганством Франции предупредил о возможности таких инцидентов, присвоив уровню опасности 3 балла из 5.

В день матча полиция усилила меры безопасности на железнодорожных вокзалах, на которые прибывали болельщики «Астон Виллы», и следила за передвижением гостей по городу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
На матче между «Спартаком» и «Уралом» ожидается более 22 тысяч зрителей
Вчера, 11:34
В ФИФА обеспокоены низкими продажами билетов на КЧМ-2025
Вчера, 11:08
ОфициальноСтали известны цены на билеты на финал Лиги чемпионов 2024/25
07 апреля
Американский турист случайно стал болельщиком команды 5-й лиги Англии
07 апреля
Менее 1000 билетов осталось в продаже на матч Кубка России «Динамо» — ЦСКА
07 апреля
Фанаты «Ман Юнайтед» выкрикивали оскорбительные кричалки о матери Фодена
06 апреля
Сортировать
Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 13:25
Почему-то я не удивлён!
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:23
Осталось махач на поле устроить )
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:22
французы узнали что Эми Мартинес в Париже в кепке, на которой изображены все четыре титула, выигранные им со сборной Аргентины)))
это все продолжается и вертится колесом сансары.
112910415
112910415
вчера в 13:03
то ли ещё будет !
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:56
Уверен Псж не будет легко, как бы привлекательна их игра не была, Матерый Унаи очень опасен в отдельно взятой игре) Для меня не будет резонансом если в этой паре пройдет Астон Вилла.
Futurista
Futurista
вчера в 12:34, ред.
Мирные английские фанаты - говорили они в Марселе 2016)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:31
Стул воистину становится основным орудием в околофутбольных разборках...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:29
Осада Ла-Рошель отдыхает ... )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:27
Вау, не знал что они принципиальные непримиримые соперники, или решили вспомнить средние века)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 