Фанаты ПСЖ и «Астон Виллы» устроили драку перед матчем Лиги чемпионов

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вчера, 12:25

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Астон Вилла» произошла драка между фанатами команд.

Столкновение между болельщиками произошло возле одного из баров Парижа, где собрались приехавшие на игру болельщики английского клуба.

В ходе стычки фанаты применяли физическую силу, используя удары руками, а также бросали стулья и другие предметы.

Ранее Национальный отдел по борьбе с хулиганством Франции предупредил о возможности таких инцидентов, присвоив уровню опасности 3 балла из 5.

В день матча полиция усилила меры безопасности на железнодорожных вокзалах, на которые прибывали болельщики «Астон Виллы», и следила за передвижением гостей по городу.