В «Лионе» заявили, что матч с МЮ побьёт рекорд посещаемости стадиона

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вчера, 11:28

Генеральный директор «Лиона» Лоран Прюдомм объявил о том, что на матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» будет побит рекорд посещаемости стадиона «Групама». Слова функционера приводит источник со ссылкой на Radio Scoop.

Прюдомм заявил, что игру посетят более 58 тысяч зрителей. Последний рекорд посещаемости арены, открытой в январе 2016 года, был зафиксирован в феврале 2019-го — на матче Лиги чемпионов с «Барселоной» было 57 889 зрителей.

Однако абсолютный рекорд посещаемости стадиона «Групама» датируется 25 июня 2022 года и не относится к спортивному мероприятию. Концерт музыкальной группы «Indochine» собрал 72 561 человека.