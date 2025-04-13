Семак отреагировал на информацию про призовые за победу над «Краснодаром»

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вчера, 21:01

Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции ответил на вопрос о том, насколько мотивировала появившаяся информация об огромных призовых, которые, якобы, руководство клуба из Санкт-Петербурга пообещало футболистам за победу в матче с «Краснодаром».

Ранее Sport24 сообщил, что игроки «сине-бело-голубых» за победу с разницей в три гола или более получат по 250 тысяч евро.