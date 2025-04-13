Семак отреагировал на информацию про призовые за победу над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции ответил на вопрос о том, насколько мотивировала появившаяся информация об огромных призовых, которые, якобы, руководство клуба из Санкт-Петербурга пообещало футболистам за победу в матче с «Краснодаром».
Ранее Sport24 сообщил, что игроки «сине-бело-голубых» за победу с разницей в три гола или более получат по 250 тысяч евро.
Я читаю некоторые Telegram-каналы, и то, что пишут — без смеха это читать или смотреть абсолютно невозможно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом. Думаю, к большому сожалению, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. Ребятам — спасибо за игру, они сегодня хорошо играли. А по поводу возможных призовых, будут они или не будут, этот вопрос можете задать руководству. Наша работа заключается в другом. И поверьте, сегодняшняя игра и какие-либо возможные призовые — это то, что интересовало игроков в последнюю очередь. Я им так сказал перед игрой, и все были абсолютно с этим согласны.
Странно, неужели так плохо играл Краснодар что Зенит выиграл без мотивации? Не интересовала их игра оказывается. Он сам то понял чо сказал
Странно, неужели так плохо играл Краснодар что Зенит выиграл без мотивации? Не интересовала их игра оказывается. Он сам то понял чо сказал