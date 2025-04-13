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Семак отреагировал на информацию про призовые за победу над «Краснодаром»

вчера, 21:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции ответил на вопрос о том, насколько мотивировала появившаяся информация об огромных призовых, которые, якобы, руководство клуба из Санкт-Петербурга пообещало футболистам за победу в матче с «Краснодаром».

Ранее Sport24 сообщил, что игроки «сине-бело-голубых» за победу с разницей в три гола или более получат по 250 тысяч евро.

Я читаю некоторые Telegram-каналы, и то, что пишут — без смеха это читать или смотреть абсолютно невозможно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом. Думаю, к большому сожалению, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. Ребятам — спасибо за игру, они сегодня хорошо играли. А по поводу возможных призовых, будут они или не будут, этот вопрос можете задать руководству. Наша работа заключается в другом. И поверьте, сегодняшняя игра и какие-либо возможные призовые — это то, что интересовало игроков в последнюю очередь. Я им так сказал перед игрой, и все были абсолютно с этим согласны.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:28
итак, перед матчем вёл разговор про призовые ...
k32h53b7bxqz
k32h53b7bxqz
сегодня в 03:22
Даже если и так то это обычная мировая практика, в Спартаке сколько не дают, а играть всё равно не научились
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:54
Ну типа бразилам на игру вообще пох было, но когда узнали про бабки, то тогда уже и забегали)
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:46
STVA 1
STVA 1 ответ Schalke-04 (раскрыть)
вчера в 21:40
Смотрю не согласные с Вами есть)))Судя по дизлайку)) Похоже это только зенитовское достояние и шурика медведева с миллером))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:27
Серёжа просто не в теме..., в чём никто не сомневался.)))))
Schalke-04
Schalke-04 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:09
Газпром народное достояние!
Gorasul
Gorasul
вчера в 21:07
"Я им так сказал перед игрой, и все были абсолютно с этим согласны." Деньги ничто - победа всё, но 6 лямов евро на всех из общака силовиков будут! И все согласились.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:04, ред.
"...сегодняшняя игра и какие-либо возможные призовые — это то, что интересовало игроков в последнюю очередь"

Странно, неужели так плохо играл Краснодар что Зенит выиграл без мотивации? Не интересовала их игра оказывается. Он сам то понял чо сказал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:03
Это внутренние дела команды, так считаю...
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