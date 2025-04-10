РПЛ объявила имя тренера месяца по итогам марта

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вчера, 11:18

Главный тренер ЦСКА стал обладателем награды лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам марта. Сербский специалист одержал единогласную победу: он получил три из пяти голосов от экспертов РПЛ , четыре из пяти – от комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, а в голосовании болельщиков его поддержало почти 83 % участников.

В марте ЦСКА под руководством Николича сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а также обыграл «Химки» (1:0), «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:0).