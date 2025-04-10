Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

РПЛ объявила имя тренера месяца по итогам марта

вчера, 11:18

Главный тренер ЦСКА Марко Николич стал обладателем награды лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам марта. Сербский специалист одержал единогласную победу: он получил три из пяти голосов от экспертов РПЛ, четыре из пяти – от комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, а в голосовании болельщиков его поддержало почти 83 % участников.

РПЛ объявила имя тренера месяца по итогам марта

В марте ЦСКА под руководством Николича сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а также обыграл «Химки» (1:0), «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:0).

Ранее РПЛ объявила имя лучшего игрока марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРПЛ объявила имя лучшего игрока марта
09 апреля
Защитника «Зенита» Алипа признали лучшим спортсменом года в Казахстане
08 апреля
ОфициальноМармуш признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в марте
08 апреля Фото
ОфициальноНазваны претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам марта
08 апреля
ОфициальноСтали известны претенденты на приз лучшему игроку РПЛ по итогам марта
07 апреля
Мбаппе сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и «Золотым мячом»
07 апреля
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:36
Будем считать, что это только начало. Удачи Николичу и дальше.
Capral
Capral
вчера в 13:39, ред.
Только бы не перехвалили. Заметные улучшения в игре армейцев однозначно есть, но надо развиваться и прогрессировать, чтобы не скатиться до уровня уфимского гения... Непростой матч предстоит в Оренбурге, надо собраться и достойно сыграть.
Удачи ЦСКА!!!!!!!
adekvat
adekvat ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:47
Например Мусаева, команда идет к чемпионству и ни кому не проигрывает.
Vilar
Vilar
вчера в 12:22
Плохая примета для ЦСКА. В мае 2023 года Федотов был "тренером месяца".
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:10
Заслуженно !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:51, ред.
Ну у нас мнение людей конечно как листья на ветру, меняется очень быстро. Поэтому в марте Николич лучший, а потом и с грязью если что не забудут смешать. По итогам сезона узнаем кто лучший, лучший из худших. И то это только в этом сезоне, но на следующий опять же не распространяется. А пока запишем, ЦСКА в марте произвели самое целостное и добротное впечатление, казалось что команда растёт и развивается потихонечку.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:35
А кого же еще?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
Заслуженно!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:23
На коне. Во всех смыслах.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 