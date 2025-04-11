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Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 10:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Футболист отметился дублем в первом матче 1/4 финала с мадридским «Реалом» (3:0).

На награду также претендовали защитник «Интера» Алессандро Бастони, нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия и форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:09
Вот это правильный коммент. Такую обводку и я видел только у Роберто Карлоса и может еще у кого то один, два раза.
Знатог
Знатог ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:32
Будет второй Киган.
Знатог
Знатог
вчера в 20:32
И я того же мнения. А что за имя Деклан? чета первый раз слышу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:57
Я второй раз в жизни вижу, чтобы по такой траектории мяч обошёл стенку и вошёл в ворота, а вы говорите защита виновата, шедевр в стиле Карлоса
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:50
Как же хорош был Хвича
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:22
Сейчас весь Реал самое слабое звено.
sedcetf7k8je
sedcetf7k8je
вчера в 15:13
Райс больше остальных заслужил эту награду, здесь поддерживаю номинанта
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:56
...из этого следует, что Куртуа самое слабое звено в ЛЧ,
пуская подряд однотипные голы!!! Увы!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:32
Небывалый случай, когда все болельщики единогласны в своём мнении о лучшем игроке. Это говорит о том, что Деклан действительно заслужил эту награду.

А ещё это говорит о том, как же упал уровень футбола, если мы просто забитые со штрафных мячи, пусть и действительно красивые, воспринимаем как что-то шедевральное. Ведь мы очень отвыкли от таких голов, хотя ещё недавно - это было нормой, и так забивали не редко, во всех топ-чемпионатах, и не только. Это было неотъемлемой частью футбола. А теперь - это больше исключение.
Incredulous
Incredulous ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:21
Да кто же знал, что он Роберто Карлоса исполнит)
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:21
Тут всё справедливо. Дубль со штрафных еще и в ворота Реала не каждый день бывает такое!
А вообще, что для Куртуа, чтотдля всех остальных (даже самых преданных болельщиков Арсенала) эти удары были неожиданными, потому,что наши игроки практически все стандарты используют для навесов, а тут такой эффект неожиданности сработал на все 100%
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:20
От голода сознание теряешь, а за интернет есть чем заплатить)))
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 12:17
Покоритель Мадрида.. Заслуженно.. 👍
Bad Listener
Bad Listener ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:23
Не, ну на поле всего 11 человек у команды, если всех в стенку поставить то будут другие зоны оголены. А во втором просто дыру оставили тупо по прямой к воротам даже крутить ничего не надо. Ну а мяч закрутить так четко чтобы и не переборщить и не попасть во вратаря надо суметь. Конечно это не то чтобы расчёт, просто так попал хорошо игрок, но попал же.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:19
А я вижу ошибку и в первой стенке. Он её тупо обвел. Стенка была по линии штанги. Профи всегда может обвести такую стенку, что Райс и сделал. Нужно было на одного игрока левее стенку сдвинуть и тогда точно ближний угол был бы закрыт.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:10
Кто б сомневался
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:08
Вполне заслуженно получил награду...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:06
Согласен. Помимо голов со штрафных, имел несколько моментов с игры + мог заработать пенальти, когда после его удара мяч попал в руку игроку Реала.
112910415
112910415
вчера в 11:03, ред.
за этими двумя ударами - десятки часов тренировок !
Bad Listener
Bad Listener ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:57, ред.
Мне вот как раз по этому понравился больше первый. Во втором Реал поставил стенку так как будто бы им только что не залетало со штрафного. Грубейшая на мой взгляд ошибка была ставить таку короткую стенку в этой ситуации которой Арсенал воспользовался, а вот первый мяч ну это просто фантастика, нечего сказать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:55
А мне второй гол больше понравился. Его прямо в учебник футбольный заносить - как нужно располагать своих игроков в стенке соперника, как рассчитать траекторию через них в ворота...
Да и мяч попал прямёхонько в девятку, там, наверное, миллиметры одинаковые до штанги и перекладины. Всё изумительно было. Куртуа и игроки в стенке облажались примерно как оборона Барселоны с тем легендарным угловым от Трента.

Райс красавчик, заставил вспомнить давно забытых мастеров штрафных ударов.
матос
матос
вчера в 10:53
справедливо.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:48
Однозначно Райс, таких красавцев положил...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:43, ред.
Первый штрафной Деклана я запомню лет на 20, а не на неделю, так крутили только великие. Невероятный гол, да ещё и какой важный. И второй чего я никак не ожидал взял за этим и тоже положил в девяточку. Безусловно лучший. Возможно принёс нам сенсацию в виде неожиданного полуфиналиста. Я даже и не знал особенно такого игрока как Деклан Райс, а теперь он для меня как одна из звёзд европейского футбола нашего времени.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:42
Да молодец, сделал игру красивыми голами))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 10:37
Без шансов для претендентов!
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