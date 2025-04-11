Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Футболист отметился дублем в первом матче 1/4 финала с мадридским «Реалом» (3:0).
На награду также претендовали защитник «Интера» Алессандро Бастони, нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия и форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.
Да и мяч попал прямёхонько в девятку, там, наверное, миллиметры одинаковые до штанги и перекладины. Всё изумительно было. Куртуа и игроки в стенке облажались примерно как оборона Барселоны с тем легендарным угловым от Трента.
Райс красавчик, заставил вспомнить давно забытых мастеров штрафных ударов.
Да и мяч попал прямёхонько в девятку, там, наверное, миллиметры одинаковые до штанги и перекладины. Всё изумительно было. Куртуа и игроки в стенке облажались примерно как оборона Барселоны с тем легендарным угловым от Трента.
Райс красавчик, заставил вспомнить давно забытых мастеров штрафных ударов.
А ещё это говорит о том, как же упал уровень футбола, если мы просто забитые со штрафных мячи, пусть и действительно красивые, воспринимаем как что-то шедевральное. Ведь мы очень отвыкли от таких голов, хотя ещё недавно - это было нормой, и так забивали не редко, во всех топ-чемпионатах, и не только. Это было неотъемлемой частью футбола. А теперь - это больше исключение.
А ещё это говорит о том, как же упал уровень футбола, если мы просто забитые со штрафных мячи, пусть и действительно красивые, воспринимаем как что-то шедевральное. Ведь мы очень отвыкли от таких голов, хотя ещё недавно - это было нормой, и так забивали не редко, во всех топ-чемпионатах, и не только. Это было неотъемлемой частью футбола. А теперь - это больше исключение.