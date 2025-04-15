«Челси» хочет заработать крупную сумму на трансферах этим летом.
Как сообщается, лондонский клуб намерен продать 17 футболистов и заработать 500 млн евро. Среди игроков, которые могут покинуть клуб, фигурируют Уэсли Фофана, Михаил Мудрик, Нони Мадуеке, Кристофер Нкунку и Рис Джеймс.
чтобы купить что нибудь ненужное, надо сначала продать что нибудь ненужное, а Боули этого ненужного уже на три состава собрал.
чтобы купить что нибудь ненужное, надо сначала продать что нибудь ненужное, а Боули этого ненужного уже на три состава собрал.