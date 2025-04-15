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«Челси» хочет продать игроков на 500 млн евро этим летом

вчера, 14:26

«Челси» хочет заработать крупную сумму на трансферах этим летом.

Как сообщается, лондонский клуб намерен продать 17 футболистов и заработать 500 млн евро. Среди игроков, которые могут покинуть клуб, фигурируют Уэсли Фофана, Михаил Мудрик, Нони Мадуеке, Кристофер Нкунку и Рис Джеймс.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:40
Челси - оптовый футбольный склад. Покупают оптоп, прадают оптом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:15, ред.
Сначала нахапали, а вот теперь репу чешут.... .. Как же избавиться)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:46
этим английский врач здесь уже не поможет.
чтобы купить что нибудь ненужное, надо сначала продать что нибудь ненужное, а Боули этого ненужного уже на три состава собрал.
drug01
drug01
вчера в 14:37
Видно будет менять весь состав
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:30
А Мудрика кто купит? У него дисква вроде....
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