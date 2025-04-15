«Челси» хочет продать игроков на 500 млн евро этим летом

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вчера, 14:26

«Челси» хочет заработать крупную сумму на трансферах этим летом.

Как сообщается, лондонский клуб намерен продать 17 футболистов и заработать 500 млн евро. Среди игроков, которые могут покинуть клуб, фигурируют , , , и .