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ЦСКА получил из космоса поздравление с 20-летием победы в Кубке УЕФА

вчера, 18:28

Командир Международной космической станции Алексей Овчинин и бортинженер МКС Иван Вагнер поздравили ЦСКА с 20-летием победы в Кубке УЕФА. «Армейцы» взяли данный трофей 18 мая 2005 года. В сообщении клуба сказано:

Флаг ПФК ЦСКА и вымпел 20-летия победы в Кубке УЕФА — в космосе! Свой космический привет всем «красно-синим» передают Герои Российской Федерации: командир Международной космической станции Алексей Овчинин и бортинженер МКС Иван Вагнер.

Экипаж МКС поздравляет всех болельщиков, игроков и легенд клуба с юбилеем победы в Кубке УЕФА!

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:47
Флаг... вымпел. Чуть ранее какое-то знамя, иконы, футбольные трусы, подштанники. Не космос, а барахолка на Митинском рынке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:47
К сожалению у большинства КБ местечковое мышление и они не могут радоваться за российский куб, если только это не Спартак. Я не приемлю такой подход. Футбол - это прекрасная игра, которая должна объединять людей, а не делать клуб соперника врагом. Для них Головин - это армеец, а не российский футболист и радоваться за него нельзя. Жаль, н у них это так!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:25
Будь здрав Дружище!
Ты не обратил внимание на ГЛАВНОЕ:
Флаг ПФК ЦСКА и вымпел 20-тилетия победы в КУЕФА в КОСМОСЕ.
Дата не так важна
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:29
Шуnя771 .
Олег! А что тебе мешает поздравить первый российский клуб в истории, завоевавший Европейский Кубок ?. Ты же россиянин, а футбол это игра, а не в*йна, не так ли? Или что то мешает? Если Спартак в этом сезоне завоюет или РПЛ, или Кубок РФ, я первый поздравлю КБ с этим. Соперников надо уважать!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:04
Сейчас май?)
Или посыл целый месяц поздравлять с круглой датой?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:54
А бортинженер МКС Иван Вагнер мог бы ещё и передать персональный привет своему однофамильцу Лаву...)
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