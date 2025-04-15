ЦСКА получил из космоса поздравление с 20-летием победы в Кубке УЕФА

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вчера, 18:28

Командир Международной космической станции Алексей Овчинин и бортинженер МКС Иван Вагнер поздравили ЦСКА с 20-летием победы в Кубке УЕФА . «Армейцы» взяли данный трофей 18 мая 2005 года. В сообщении клуба сказано: