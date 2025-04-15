ЦСКА получил из космоса поздравление с 20-летием победы в Кубке УЕФА

Командир Международной космической станции Алексей Овчинин и бортинженер МКС Иван Вагнер поздравили ЦСКА с 20-летием победы в Кубке УЕФА. «Армейцы» взяли данный трофей 18 мая 2005 года. В сообщении клуба сказано:
Флаг ПФК ЦСКА и вымпел 20-летия победы в Кубке УЕФА — в космосе! Свой космический привет всем «красно-синим» передают Герои Российской Федерации: командир Международной космической станции Алексей Овчинин и бортинженер МКС Иван Вагнер.
Экипаж МКС поздравляет всех болельщиков, игроков и легенд клуба с юбилеем победы в Кубке УЕФА!
Ты не обратил внимание на ГЛАВНОЕ:
Флаг ПФК ЦСКА и вымпел 20-тилетия победы в КУЕФА в КОСМОСЕ.
Дата не так важна
Ты не обратил внимание на ГЛАВНОЕ:
Флаг ПФК ЦСКА и вымпел 20-тилетия победы в КУЕФА в КОСМОСЕ.
Дата не так важна
Олег! А что тебе мешает поздравить первый российский клуб в истории, завоевавший Европейский Кубок ?. Ты же россиянин, а футбол это игра, а не в*йна, не так ли? Или что то мешает? Если Спартак в этом сезоне завоюет или РПЛ, или Кубок РФ, я первый поздравлю КБ с этим. Соперников надо уважать!
Олег! А что тебе мешает поздравить первый российский клуб в истории, завоевавший Европейский Кубок ?. Ты же россиянин, а футбол это игра, а не в*йна, не так ли? Или что то мешает? Если Спартак в этом сезоне завоюет или РПЛ, или Кубок РФ, я первый поздравлю КБ с этим. Соперников надо уважать!
Или посыл целый месяц поздравлять с круглой датой?
Или посыл целый месяц поздравлять с круглой датой?