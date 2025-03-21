«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с 75-летием

«Спартак» поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 75 лет.
Поздравляем с 75-летием Сергея Викторовича Лаврова! Как самый верный болельщик вы всегда находите в сложном графике возможность поддержать родную команду на стадионе, участвуете в матчах с ветеранами команды, продвигая в обществе любовь к спорту. И футбол, и дипломатическая работа – это страсть, объединение людей разных национальностей в единую команду, стремление добиться максимально возможных результатов. Желаем вам крепкого здоровья и вдохновения от игры любимой команды для новых достижений!
"Доменико Тедеско – кандидат на пост тренера «Ювентуса».
Об этом сообщает Tuttosport. В туринском клубе обсуждают идею приглашения экс-тренера «Спартака», «Лейпцига» и «Шальке».
Тедеско в данный момент находится без работы после увольнения из сборной Бельгии в январе.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта находится под угрозой увольнения. В качестве возможных сменщиков назывались Игор Тудор и Роберто Манчини."
Вот ЦИРК будет, если попрыгунчика назначат! )))))))))
Могут. Всенепременно могут: у него агент ушлый.
Ну, что???
Аddio, Ювентус? )))))))))))))))))))
"Доменико Тедеско – кандидат на пост тренера «Ювентуса».
Об этом сообщает Tuttosport. В туринском клубе обсуждают идею приглашения экс-тренера «Спартака», «Лейпцига» и «Шальке».
Тедеско в данный момент находится без работы после увольнения из сборной Бельгии в январе.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта находится под угрозой увольнения. В качестве возможных сменщиков назывались Игор Тудор и Роберто Манчини."
Вот ЦИРК будет, если попрыгунчика назначат! )))))))))
Могут. Всенепременно могут: у него агент ушлый.
Ну, что???
Аddio, Ювентус? )))))))))))))))))))
Спартак гордится такими болельщиками как Лавров, а в остальном делай вывод сам.
Спартак гордится такими болельщиками как Лавров, а в остальном делай вывод сам.