«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с 75-летием

«Спартак» поздравил министра иностранных дел РФ с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 75 лет.

Поздравляем с 75-летием Сергея Викторовича Лаврова! Как самый верный болельщик вы всегда находите в сложном графике возможность поддержать родную команду на стадионе, участвуете в матчах с ветеранами команды, продвигая в обществе любовь к спорту. И футбол, и дипломатическая работа – это страсть, объединение людей разных национальностей в единую команду, стремление добиться максимально возможных результатов. Желаем вам крепкого здоровья и вдохновения от игры любимой команды для новых достижений!