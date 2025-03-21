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«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с 75-летием

вчера, 13:23

«Спартак» поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 75 лет.

Поздравляем с 75-летием Сергея Викторовича Лаврова! Как самый верный болельщик вы всегда находите в сложном графике возможность поддержать родную команду на стадионе, участвуете в матчах с ветеранами команды, продвигая в обществе любовь к спорту. И футбол, и дипломатическая работа – это страсть, объединение людей разных национальностей в единую команду, стремление добиться максимально возможных результатов. Желаем вам крепкого здоровья и вдохновения от игры любимой команды для новых достижений!

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derrik2000
derrik2000
вчера в 18:22
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"Доменико Тедеско – кандидат на пост тренера «Ювентуса».
Об этом сообщает Tuttosport. В туринском клубе обсуждают идею приглашения экс-тренера «Спартака», «Лейпцига» и «Шальке».

Тедеско в данный момент находится без работы после увольнения из сборной Бельгии в январе.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта находится под угрозой увольнения. В качестве возможных сменщиков назывались Игор Тудор и Роберто Манчини."


Вот ЦИРК будет, если попрыгунчика назначат! )))))))))
Могут. Всенепременно могут: у него агент ушлый.

Ну, что???
Аddio, Ювентус? )))))))))))))))))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 15:08, ред.
    Меня тоже пусть поздравят тогда, чем таким Лавров при всём уважении в отношении боления за Спартак отличился от других преданных фанатов?
    drug01
    drug01
    вчера в 14:06
    Самый знаменитый болельщик Спартака!
    rkmy3tvx9kkq
    rkmy3tvx9kkq
    вчера в 14:06
    А потом говорят о чьем-то админресурсе.
    Гость
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