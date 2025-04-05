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«Динамо» отреагировало на рекорд Овечкина

вчера, 11:19

«Динамо» отреагировало на 894-ю шайбу хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

Саша Овечкин забил свою 894-ю шайбу и сравнялся по этому показателю с Уэйном Гретцки! На это Ови понадобилось 1486 матчей — что на один меньше, чем Уэйну.

Следующая игра Саши может стать величайшей для всего мирового спорта. Верим 💙

Таким образом, Овечкину осталось забросить ещё одну шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:58
Саня – это уникум. Как и Уэйн.
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:09
Ну ладно! Саня тоже в футбол гоняет!Можно порадоваться)))
Futurista
Futurista
вчера в 11:42, ред.
Учитывая футбольный гол Ови за Динамо в ворота Амкала, он уже обошёл Гретцки...причём обошёл красиво)...
матос
матос
вчера в 11:40
Ови крут , молодчик побил таки рекорд Грецки и скоро новый установит! Браво Саня, браво!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:39
ээээээ, сайт вроде футбольный был когда я в прошлый раз заходил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:38
Не люблю Хоккей, футбол изящнее, в футболе ты играешь телом и ходишь по земле
Futurista
Futurista
вчера в 11:32, ред.
Расколол Саша таки гретцкий орех)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Когда-то это казалось просто невероятным! Молорик
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:29
Александра Михайловича поздравляю с повторением величайшего рекорда современности! Ждём скорейшего его обновления ! Надо отметить , что у Кости на видео тоже очень довольная "Шайба".
Вещий
Вещий
вчера в 11:25
Историческая ночь Александра Великого !!!!!!!!!!!!!!!
Повторил рекорд Гретцки по голам в регулярках НХЛ – 894 шайбы!
Обновил рекорд Гретцки по голам в первых периодах – 242 шайбы!
Обновил рекорд Ягра по победным голам в НХЛ – 136 шайб!

А в воскресенье ждем фото года !!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:23, ред.
Недаром Саню зовут Великим! Да и Уэйн проявил своё величие , приехав поздравить Саню! Гашек не даст соврать))))
Гость
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