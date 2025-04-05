«Динамо» отреагировало на рекорд Овечкина

«Динамо» отреагировало на 894-ю шайбу хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» .

Саша Овечкин забил свою 894-ю шайбу и сравнялся по этому показателю с Уэйном Гретцки! На это Ови понадобилось 1486 матчей — что на один меньше, чем Уэйну.

Следующая игра Саши может стать величайшей для всего мирового спорта. Верим 💙