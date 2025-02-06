Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Криштиану Роналду показал, как отпраздновал день рождения

вчера, 11:03

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал, как отпраздновал день рождения, а также поблагодарил всех за поздравления. Вчера, 5 февраля, португальцу исполнилось 40 лет.

Спасибо всем за потрясающие поздравления с днем ​​рождения! Провели замечательный день с семьей и друзьями, лучшего и желать нельзя.

Криштиану Роналду показал, как отпраздновал день рождения

Криштиану Роналду показал, как отпраздновал день рождения

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Футболисты и сотрудники «Спартака» поздравили Станковича с рождением дочери
26 января Видео
«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения Канчельскиса
23 января Фото
Официально«Манчестер Сити» поздравил Гвардиолу с днём рождения
18 января Фото
Легенды, музыкальные клипы и тренды. Клубы РПЛ креативно подошли к поздравлению с Новым годом
31 декабря 2024Максим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии6
Официально«Локомотив» опубликовал поздравление с наступающим Новым годом
31 декабря 2024
«Монако», ПСЖ, «Реал» и сборная Франции поздравили Мбаппе с днём рождения
20 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:37
С ДР. Здоровья, а жена красавица реально..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:01, ред.
Ох ты ! Кришка 5-й десяток разменял ! Во время летит ...

Даже интересно, чем займётся, как бутсы на гвоздь повесит...
Как по мне - спортдир бы из него классный вышел.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:52
Надо было Кокорину позвонить, он бы научил тебя как нужно праздновать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:20
Норм так отметил!Со своими)))
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:16
Сразу видно, что очень по-домашнему отметили, особенно жена Роналду в тёплом домашнем халате)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:15
Молодец с семьёй сначала отметил, а потом с мароканцами любимыми))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 