Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал, как отпраздновал день рождения, а также поблагодарил всех за поздравления. Вчера, 5 февраля, португальцу исполнилось 40 лет.
Спасибо всем за потрясающие поздравления с днем рождения! Провели замечательный день с семьей и друзьями, лучшего и желать нельзя.
Даже интересно, чем займётся, как бутсы на гвоздь повесит...
Как по мне - спортдир бы из него классный вышел.
Даже интересно, чем займётся, как бутсы на гвоздь повесит...
Как по мне - спортдир бы из него классный вышел.