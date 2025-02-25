«Краснодар» поздравил с днём рождения Сафонова

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вчера, 14:11

«Краснодар» поздравил с днём рождения вратаря ПСЖ .

Поздравляем с днём рождения Матвея Сафонова 🙌 Выпускнику клубной Академии, нашему экс-капитану сегодня исполняется 26 лет 👏 Желаем Матвею крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и головокружительной карьеры! Побольше сухарей, Мотя 💪.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». За «быков» 26-летний россиянин сыграл 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей и 53 игры провёл «на ноль».

Ранее сообщалось, что в текущем сезоне Сафонов сыграл пять «сухих матчей».