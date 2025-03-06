Криштиану Роналду поздравил «Реал» со 123-летием

Сегодня, 6 марта, «Реалу» исполнилось 123 года. Экс-нападающий «сливочных» Криштиану Роналду поздравил мадридский клуб с праздником, опубликовав фото с кубком Лиги чемпионов.
123 года «Реалу». Поздравляю всю футбольную семью «Реала». Hala Madrid!
Сегодня, 6 марта, «Реалу» исполнилось 123 года. Экс-нападающий «сливочных» Криштиану Роналду поздравил мадридский клуб с праздником, опубликовав фото с кубком Лиги чемпионов.
123 года «Реалу». Поздравляю всю футбольную семью «Реала». Hala Madrid!
🏆 4х ЛЧ (105+28, включая 3+1 в финалах)
🏆 3х КЧМ (6+2)
🏆 3х Суперкубока УЕФА (2 гола)
🏆 2х Ла Лиги (311+87)
🏆 2х Кубка Испании (22+7, включая гол в финале)
🏆 2х Суперкубка Испании (4 гола)
Роналду внёс невероятный вклад в историю Реала, а посему поздравление от него всегда приятно!
🏆 4х ЛЧ (105+28, включая 3+1 в финалах)
🏆 3х КЧМ (6+2)
🏆 3х Суперкубока УЕФА (2 гола)
🏆 2х Ла Лиги (311+87)
🏆 2х Кубка Испании (22+7, включая гол в финале)
🏆 2х Суперкубка Испании (4 гола)
Роналду внёс невероятный вклад в историю Реала, а посему поздравление от него всегда приятно!