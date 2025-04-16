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Кейн рассказал, на каких футболистов равняется, пробивая пенальти

вчера, 17:59

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, с каких футболистов он берет пример, пробивая пенальти.

За эти годы было много футболистов, которые забивали подобные пенальти. Балотелли был таким и Неймар. Были игроки, которые ждали, пока вратарь выйдет из ворот, прежде чем ударить по мячу. Я никогда так не делал, я стремился к большей силе и точности.

Когда я не забил пенальти на чемпионате мира, то ощутил, что могу что-то поменять, особенно если ты забиваешь два пенальти за игру. Хотел попробовать улучшить свою игру. К счастью, с тех пор у меня всё хорошо.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:03
Все в глубине души ровняются на Паненку)
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:58
Толково!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏🤝
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Ну это нормально для современного футбола, у нас вот в Спартаке рыжый аферист Абаскаль работал тоже прилично, а по руски так и не забалакал, и Станок не забалакает даже если его ещё на год оставить, ему это не надо. Говорил только Слишкович потому что это единственный был в системе Спартака заинтересованный человек. Это же и касается игроков, они здесь не душу вкладывать приехали, а деньги зарабатывать, просьба не путать)))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:45
Послушал ПК Компани и немного офигел- чувак неуверенно говорит на немецком, с акцентом, переспрашивает. А Кейн вообще языка не знает, говорит на английском. За время проживания в стране, уже можно было выучить язык.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:23
Какие пенальти, нужен настрой всё решить в основное время если хочешь победить
Capral
Capral
вчера в 18:23
Кейн и Компани, сегодня решительно настроены на ответку! Компани написал, что знает, что нужно Баварии для победы, но при этом предупредил- не путать понятия Мужество и Контроль.
Думаю, независимо от того как сыграет Бавария сегодня и в Бундесе, Компани не уволят. Сегодня появился расширенный список возможных приобретений и продаж клуба летом. Указывается, что это личная просьба тренера...
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