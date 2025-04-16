Кейн рассказал, на каких футболистов равняется, пробивая пенальти

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, с каких футболистов он берет пример, пробивая пенальти.
За эти годы было много футболистов, которые забивали подобные пенальти. Балотелли был таким и Неймар. Были игроки, которые ждали, пока вратарь выйдет из ворот, прежде чем ударить по мячу. Я никогда так не делал, я стремился к большей силе и точности.
Когда я не забил пенальти на чемпионате мира, то ощутил, что могу что-то поменять, особенно если ты забиваешь два пенальти за игру. Хотел попробовать улучшить свою игру. К счастью, с тех пор у меня всё хорошо.
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👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏🤝
Думаю, независимо от того как сыграет Бавария сегодня и в Бундесе, Компани не уволят. Сегодня появился расширенный список возможных приобретений и продаж клуба летом. Указывается, что это личная просьба тренера...
Думаю, независимо от того как сыграет Бавария сегодня и в Бундесе, Компани не уволят. Сегодня появился расширенный список возможных приобретений и продаж клуба летом. Указывается, что это личная просьба тренера...