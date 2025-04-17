«Зенит» и «Фенербахче» продлили соглашение о сотрудничестве

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении сотрудничества с «Фенербахче».

Новый документ рассчитан на три года и подразумевает расширение сфер и направлений совместной работы после успешного двухлетнего сотрудничества.

Согласно договоренности, партнеры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта.

Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины.