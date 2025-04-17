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«Зенит» и «Фенербахче» продлили соглашение о сотрудничестве

вчера, 18:03

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении сотрудничества с «Фенербахче».

Новый документ рассчитан на три года и подразумевает расширение сфер и направлений совместной работы после успешного двухлетнего сотрудничества.

Согласно договоренности, партнеры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта.

Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:19, ред.
Может 6 чемпионств Зенита это всё багаж Фенербахче? Пусть Фенер научит Зенит занимать вторые места, мы в принципе не против, как говорил Ричард Хаммонд "Второе место круче первого, тут точность нужна, нужно попасть аккурат между первым и третьим"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:04
Нормальное развитие событий. Дружба- это всегда хорошо...
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