Президент РПЛ завтра лично встретится с командой «Химок»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию в «Химках».
Ранее появилась информация о том, что футболисты основного состава бойкотируют тренировки и занимаются отдельно. 20 апреля команде предстоит выездной матч с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ.
Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу.
По-человечески могу понять настроение ребят, но ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.
Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба.