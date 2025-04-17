Президент РПЛ завтра лично встретится с командой «Химок»

1744896351

вчера, 16:25

Президент Российской Премьер-Лиги прокомментировал ситуацию в «Химках».

Ранее появилась информация о том, что футболисты основного состава бойкотируют тренировки и занимаются отдельно. 20 апреля команде предстоит выездной матч с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ .