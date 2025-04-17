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Президент РПЛ завтра лично встретится с командой «Химок»

вчера, 16:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки20.04.2025 в 16:30 Не начался

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию в «Химках».

Ранее появилась информация о том, что футболисты основного состава бойкотируют тренировки и занимаются отдельно. 20 апреля команде предстоит выездной матч с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ.

Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу.

По-человечески могу понять настроение ребят, но ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.

Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба.

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nubom
nubom
вчера в 18:22
112910415
112910415
вчера в 17:36
про патриотизм будет беседовать ?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:09
Завтра встретится, а в воскресенье матч с Зенитом. Они не успеют подготовиться.)
drug01
drug01
вчера в 16:30
Надо решать и помочь команде!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:27, ред.
Репутация главного футбольного соревнования страны уже давно подмочена и в принципе ничем не рискует
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