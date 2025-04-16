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Агент Джикии: «Бойкот? Мне кажется, тут немного сгустили краски»

вчера, 13:39

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, высказался о ситуации в подмосковном клубе и будущем игрока.

Ситуацию, произошедшую в «Химках», не надо проецировать только на Георгия Джикию. Там большой коллектив, в котором все до единого оказались в сложной ситуации. Сегодня проходит собрание с представителями акционеров. Думаю, в ближайшее время от руководства клуба все узнают, о чём они договорились.

Понятно, что в этой ситуации что-то должно решиться и дальше двинуться. Но всё равно сезон продолжается, поэтому надо найти какие-то решения, чтобы команда достойно завершила сезон.

Бойкот? Мне кажется, тут немного сгустили краски. Вчера просто вместо тренировки на поле решили провести её в зале.

Будущее Джикии? Оно будет исходить из того, в каком состоянии будет находиться его нынешний клуб и какой у него будет статус. Если «Химки» сохранят прописку в РПЛ и успешно пройдут лицензирование, то это одна история, а если клуб уйдёт в небесную лигу, то это совершенно иная ситуация.

Надо дождаться окончания сезона. Конечно, мы в голове держим любой вариант развития событий, так что будем реагировать оперативно.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:48, ред.
Ну с игры с Зенитом тоже достаточно уйти в зал чтобы технарь получить не сгущая при этом красок. Хотя в принципе особой веры что вы не проиграете им всё равно у меня нет, так что можно и байкот
Гость
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