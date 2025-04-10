Футболисты «Крыльев Советов» получили звания «Мастеров спорта России»

Футболисты «Крыльев Советов» стали обладателями звания «Мастеров спорта России».
Речь идёт о 16 игроках, в том числе о тех, кто выступал за команду ранее: Сергее Бабкине, Максиме Витюгове, Илье Гапонове, Юрии Горшкове, Романе Евгеньеве, Романе Ежове, Георгии Зотове, Иване Ломаеве, Богдане Овсянникове, Владимире Писарском, Николае Рассказове, Артеме Соколове, Александре Солдатенкове, Владимире Хубулове, Дмитрии Цыпченко и Владиславе Шитове.
В ближайшее время футболисты получат соответствующие удостоверения и значки «Мастер спорта России».