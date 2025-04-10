Футболисты «Крыльев Советов» получили звания «Мастеров спорта России»

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вчера, 14:35

Футболисты «Крыльев Советов» стали обладателями звания «Мастеров спорта России».

Речь идёт о 16 игроках, в том числе о тех, кто выступал за команду ранее: , , , , , , , , , , , , , , и .

В ближайшее время футболисты получат соответствующие удостоверения и значки «Мастер спорта России».