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Футболисты «Крыльев Советов» получили звания «Мастеров спорта России»

вчера, 14:35

Футболисты «Крыльев Советов» стали обладателями звания «Мастеров спорта России».

Речь идёт о 16 игроках, в том числе о тех, кто выступал за команду ранее: Сергее Бабкине, Максиме Витюгове, Илье Гапонове, Юрии Горшкове, Романе Евгеньеве, Романе Ежове, Георгии Зотове, Иване Ломаеве, Богдане Овсянникове, Владимире Писарском, Николае Рассказове, Артеме Соколове, Александре Солдатенкове, Владимире Хубулове, Дмитрии Цыпченко и Владиславе Шитове.

В ближайшее время футболисты получат соответствующие удостоверения и значки «Мастер спорта России».

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 17:57
Забавно будет, если мастера спорта вылетят из рпл в этом году.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:01
Лучше позже чем никогда, ведь речь идет не о столовой ложке....)
Capral
Capral
вчера в 14:46
В СССР мастеров спорта давали или за пятое место в чемпионате или за финал кубка. Самара играла в финале, но это было в 2021. Почему так поздно присвоили?
Гость
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