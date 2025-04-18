«Спартак» празднует 103-й день рождения

«Спартак» поздравил болельщиков со 103-м днем рождения клуба. В заявлении «красно-белых» говорится:

18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС провела свой первый футбольный матч. Сегодня мы отмечаем день рождения красно-белой футбольной истории, которой гордимся и которую продолжаем!

«Спартак» остаётся самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания, 14 кубков и Суперкубок.

Эти 103 года вместили в себя массу золотых страниц. Легендарные «золотые дубли» в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубок. 10 чемпионских званий в России. Полуфиналы трёх различных еврокубков.

В составе сборной страны игроки красно-белых побеждали в первом Кубке Европы 1960 года, завоёвывали золото на Олимпиадах 1956 и 1988 годов, становились вице-чемпионами Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронзовыми призёрами Евро-2008, много раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира, в том числе и в 2018 году в России.

В этот день мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам. Ждём новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова. И гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков! С днём рождения, наш любимый и родной «Спартак»!