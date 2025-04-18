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«Спартак» празднует 103-й день рождения

вчера, 11:30

«Спартак» поздравил болельщиков со 103-м днем рождения клуба. В заявлении «красно-белых» говорится:

18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС провела свой первый футбольный матч. Сегодня мы отмечаем день рождения красно-белой футбольной истории, которой гордимся и которую продолжаем!

«Спартак» остаётся самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания, 14 кубков и Суперкубок.

Эти 103 года вместили в себя массу золотых страниц. Легендарные «золотые дубли» в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубок. 10 чемпионских званий в России. Полуфиналы трёх различных еврокубков.

В составе сборной страны игроки красно-белых побеждали в первом Кубке Европы 1960 года, завоёвывали золото на Олимпиадах 1956 и 1988 годов, становились вице-чемпионами Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронзовыми призёрами Евро-2008, много раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира, в том числе и в 2018 году в России.

В этот день мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам. Ждём новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова. И гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков! С днём рождения, наш любимый и родной «Спартак»!

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:36
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ СПАРТАК!!!
100лет
100лет
вчера в 19:42
Как-то 100 лет и никто и не заметил, а здесь уже 103. Спартак, где чемпионство?
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:13
...это ростовские и динамовские,судя по цветам,перебрали и в мясных превратились!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:05, ред.
Capral
Очень понимаю и сочувствую вам. Ну вот как видите мы с вами здравомыслящие и видящие картину целиком люди в одной лодке не смотря на то что болельщики разных клубов. Нечего не поделаешь, капитализм всё к своим рукам прибрал и у всего душу высасывает потихоньку, уничтожение Спартака и Динамо на мой взгляд это только начало большой беды для всего мирового футбола. И я тоже понял что придётся жить воспоминаниями, потому что будущее с Лукойлом никогда не принесёт ничего хорошего, а надеяться на смену руководства это как надеяться на +30 зимой, может и случится, но лучше я пальтишко то куплю
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:25
Верят в своих воспитанников, а сами скупают очень смуглых футболистов пачками.

А так конечно с днюхой, но самое главное празднуя не превращайтесь в самих себя.
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:02
Сергей Лавров: «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают...
Futurista
Futurista
вчера в 11:57
Ура!!!...
pq79wtfc3pec
pq79wtfc3pec
вчера в 11:53
С др, Спартак и всех твоих болел с праздником)
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:49
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 11:44
    Насчёт продолжателей традиций, конечно, погорячились. Борьба за золото сейчас только в громких заявлениях перед началом чемпионата. В реальности же давно нет даже "спартаковского духа".
    Самобытных команд с их традиционными фишками осталось крайне мало.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:43, ред.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 11:40
      Сегодня гуляют все!))
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 11:38
      Сердечные поздравления Великому клубу!!!
      Гость
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