«Динамо» поздравило болельщиков со 102-летием клуба. В соцсетях «бело-голубые» опубликовали обращение:

Сквозь года менялись страна и поколения, тренеры и игроки. Мы праздновали победы и огорчались поражениям. Но есть то, что не менялось все эти годы, — молодая энергия «Динамо», ради которой тысячи болельщиков приходят семьями в свой дом в центре Москвы.

Так было 102 года и так будет дальше. Из поколения в поколение передаём любовь к родному клубу и с гордостью носим бело-голубые цвета ⚪️🔵

Только Яшин, только «Динамо». И это навсегда.