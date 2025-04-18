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«Динамо» поздравило болельщиков со 102-летием клуба

вчера, 10:18

«Динамо» поздравило болельщиков со 102-летием клуба. В соцсетях «бело-голубые» опубликовали обращение:

Сквозь года менялись страна и поколения, тренеры и игроки. Мы праздновали победы и огорчались поражениям. Но есть то, что не менялось все эти годы, — молодая энергия «Динамо», ради которой тысячи болельщиков приходят семьями в свой дом в центре Москвы.

Так было 102 года и так будет дальше. Из поколения в поколение передаём любовь к родному клубу и с гордостью носим бело-голубые цвета ⚪️🔵

Только Яшин, только «Динамо». И это навсегда.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:11
И я поздравлю динамиков!)) В кубке удачи!))
mpj85vqyeb3a
mpj85vqyeb3a
вчера в 10:35
Дата хорошая нужен результат!
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