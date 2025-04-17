Федорищев: «Долг „Крыльев Советов“ не повлияет на лицензирование клуба»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что увеличение исковых требований компании «РТ-капитал» к самарскому клубу «Крылья Советов» до 933 миллионов рублей не окажет влияния на команду.

Компания «РТ-капитал» приняла решение пересчитать долг, сумма стала больше. Мы тоже сейчас смотрим на то, чтобы свою политику скорректировать, говорим об условиях. Идет активный досудебный переговорный процесс. Самое главное, что он никак не повлияет на лицензирование клуба «Крылья Советов», его деятельность.