Федорищев: «В мае мы объявим название нового спонсора „Крыльев Советов“»

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вчера, 21:02

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что имя стратегического партнера «Крыльев Советов» будет объявлено в мае.

В мае мы объявим стратегического партнера, который будет спонсировать команду «Крылья Советов». Команда до этого на 80-90% финансировалась из бюджета Самарской области.

Также губернатор сообщил, что правительство региона продолжит владеть 75% акций футбольного клуба. В то же время, новый спонсор поможет справиться с важными задачами, включая задолженность клуба перед компанией «РТ-капитал» в размере 933 миллионов рублей.