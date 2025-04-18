Тимощук: «На игру Глушенкова повлияли травмы»

Тренер «Зенита» высказался об игре нападающего команды в весенней части сезона.

Прежде всего на игру Максима повлияли травмы. Он получил одну, восстановился, затем получил другую. Для футболиста выпасть из тренировочного процесса достаточно ощутимо. Он плодотворно провел сбор, и сейчас мы сталкиваемся с большой конкуренцией практически на всех позициях в команде.

Конкуренция никому не мешает. Максим вышел с «Локомотивом» и внес ключевой вклад в ничью. С таким настроем и самоотдачей нужно продолжать работать, и именно такие вещи дают возможность прогрессировать команде и добиваться поставленных целей.