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Тимощук: «На игру Глушенкова повлияли травмы»

вчера, 20:21

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре нападающего команды Максима Глушенкова в весенней части сезона.

Прежде всего на игру Максима повлияли травмы. Он получил одну, восстановился, затем получил другую. Для футболиста выпасть из тренировочного процесса достаточно ощутимо. Он плодотворно провел сбор, и сейчас мы сталкиваемся с большой конкуренцией практически на всех позициях в команде.

Конкуренция никому не мешает. Максим вышел с «Локомотивом» и внес ключевой вклад в ничью. С таким настроем и самоотдачей нужно продолжать работать, и именно такие вещи дают возможность прогрессировать команде и добиваться поставленных целей.

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hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:48
Травмы закончились, пора начинать играть как следует, как играл раньше.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:34
Мне кажется если за сезон выбываешь два раза и на долго то можно прикрепить статус "хрустальный"
Гость
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