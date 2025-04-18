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Стало известно, где продолжит карьеру защитник «Борнмута» Хёйсен

вчера, 14:27

Защитник «Борнмута» Дин Хёйсен, недавно отметивший свое 20-летие, определился с планами на будущее.

На него претендуют «Реал» из Мадрида, «Бавария» и топ-клубы АПЛ.

По информации источника, Хёйсен предпочитает остаться в Англии в следующем сезоне, несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Баварии».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:00
да не готов он играть на топовом уровне.
да, защитник интересный, хорош в Борнмуте, да и в Роме был заметен.
много подключений к атакам, неплохо продвигает мяч
не забывает про оборону, успешен в отборе и перехватов.
но это не уровень Реала или Баварии, чтоб сразу и сейчас усилить команду.
в Борнгмуте украинец Забарный лучше его. и чаще испанца играет Забарный.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:52, ред.
О, это я прям ждал информацию, не мог уснуть много дней и ночей, спасибо, наконец груз с души упал, фух
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:48
Не хочет играть в грандах.
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