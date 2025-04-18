Стало известно, где продолжит карьеру защитник «Борнмута» Хёйсен

Защитник «Борнмута» Дин Хёйсен, недавно отметивший свое 20-летие, определился с планами на будущее.
На него претендуют «Реал» из Мадрида, «Бавария» и топ-клубы АПЛ.
По информации источника, Хёйсен предпочитает остаться в Англии в следующем сезоне, несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Баварии».
да, защитник интересный, хорош в Борнмуте, да и в Роме был заметен.
много подключений к атакам, неплохо продвигает мяч
не забывает про оборону, успешен в отборе и перехватов.
но это не уровень Реала или Баварии, чтоб сразу и сейчас усилить команду.
в Борнгмуте украинец Забарный лучше его. и чаще испанца играет Забарный.
да, защитник интересный, хорош в Борнмуте, да и в Роме был заметен.
много подключений к атакам, неплохо продвигает мяч
не забывает про оборону, успешен в отборе и перехватов.
но это не уровень Реала или Баварии, чтоб сразу и сейчас усилить команду.
в Борнгмуте украинец Забарный лучше его. и чаще испанца играет Забарный.