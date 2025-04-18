Стало известно, где продолжит карьеру защитник «Борнмута» Хёйсен

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вчера, 14:27

Защитник «Борнмута» , недавно отметивший свое 20-летие, определился с планами на будущее.

На него претендуют «Реал» из Мадрида, «Бавария» и топ-клубы АПЛ .

По информации источника, Хёйсен предпочитает остаться в Англии в следующем сезоне, несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Баварии».