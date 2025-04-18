«Реал» хочет вернуть двух своих воспитанников

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вчера, 12:06

«Реал» планирует вернуть двух своих бывших воспитанников: и .

Нико в данный момент играет за итальянский клуб «Комо», а Мигель выступает за «Жирону».

Контракт Паса с «Комо» действует до середины 2028 года, и его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

Что касается Гутьерреса, то его контракт с «Жироной» рассчитан до середины 2027 года, а его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.