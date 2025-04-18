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«Реал» хочет вернуть двух своих воспитанников

вчера, 12:06

«Реал» планирует вернуть двух своих бывших воспитанников: Николаса Паса и Мигеля Гутьерреса.

Нико в данный момент играет за итальянский клуб «Комо», а Мигель выступает за «Жирону».

Контракт Паса с «Комо» действует до середины 2028 года, и его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

Что касается Гутьерреса, то его контракт с «Жироной» рассчитан до середины 2027 года, а его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

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Все комментарии
Playboi
Playboi ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:38, ред.
Кстати, сейчас подумал, нахр*н туда Пас, если на его позиции и так есть Гюлер и Браим? Чтобы что?) А Гутьерреса надо было взять ещё прошлым летом. Но после покупки камерунца, закончилось ТО для сливок, и надо было двух камерунцев держать в одном составе без землетрясения)
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:05
Ну вот, как и предполагалось, вся летняя трансферная эпопея Переса. Трент + Нико Пас + Гутьеррес. Может ещё кого до кучи недорого найдёт, и всё глобальное обновление команды обойдётся Пересу в полтинничек. Хотя Нико Пас очень даже не помешал бы команде, тем более с такими проблемами в центре поля, как сейчас.
Playboi
Playboi ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:04
Не, немец уникальнейшй футболист!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:29
Николас Пас хорош.
если вернут арга в Мадрид, это будет разумно, чем покупать Вирца.
за Комо играет второго форварда/ложную девятку.
по сути у него все функции, что у немца.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:12
Щас всех подряд будут приписывать Реалу....
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