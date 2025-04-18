«Реал» хочет вернуть двух своих воспитанников

«Реал» планирует вернуть двух своих бывших воспитанников: Николаса Паса и Мигеля Гутьерреса.
Нико в данный момент играет за итальянский клуб «Комо», а Мигель выступает за «Жирону».
Контракт Паса с «Комо» действует до середины 2028 года, и его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.
Что касается Гутьерреса, то его контракт с «Жироной» рассчитан до середины 2027 года, а его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.
если вернут арга в Мадрид, это будет разумно, чем покупать Вирца.
за Комо играет второго форварда/ложную девятку.
по сути у него все функции, что у немца.
если вернут арга в Мадрид, это будет разумно, чем покупать Вирца.
за Комо играет второго форварда/ложную девятку.
по сути у него все функции, что у немца.