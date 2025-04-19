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Де Брюйне хотел остаться в «Ман Сити», но руководство выступило против

вчера, 09:32

Полузащитник Кевин Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Бельгиец хотел продолжить выступать за «горожан», однако руководство команды сообщило ему, что контракт не будет продлён.

Сам Де Брюйне считает, что он всё ещё способен выступать на высоком уровне.

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Все комментарии
HЕ Э Г O И CТ
HЕ Э Г O И CТ
вчера в 19:27
Кевин устал... Он не сумел трансформироваться, как Месси.. ☝️
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:48
Это понятно, и наверное логично, лишнее подтверждение того что футбол теряет душу в пользу капитализма, что при всей неизбежности весьма печально
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
Согласен, но отчасти.
У всех клубов так, - поматросил и бросил... (Реал - с Раулем; Барселона - с Суаресом; МЮ - с хреновой кучей классных игроков, включая даже ветерана САФа)
И... я бы не был так односторонне категоричен в ситуации с бельгийцем. Брюйне первым стал форсировать события раньше времени: когда у клуба и так дела идут не очень, ему видишь ли срочно понадобилась определённость. Был бы более сдержан, однозначно бы продлили с ним контракт - Модрич вон даже у Переса до 40 играет...

В данной же ситуации потеряют обе стороны: МС теряет лучшего хава (ибо далеко неясно, сможет ли Родри обрести былую форму), ну а Брюйне теряет как игрок в весе, ввиду излишней быковатости и нетерпимости - любому работодателю это оооочень не нравится, будь то в Европе, в Штатах или на Востоке...
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:07
Вот и я о том! И какой он будет предатель если перейдет в условный клуб АПЛ!
Expert soccer
Expert soccer ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:48
Да не, лучше пускай оставят,так же как и другой утиль. Пускай МС в чемпионатшип катятся
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:54
Ничего личного, просто бизнес. Современный мир каков он есть. Честь, достоинство, уважение - это всё для художественной литературы и сериалов.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:41
Видимо руководство МС рассчитывает на то, что восстановится и вернётся более молодой Родри, вот и решили не продлевать возрастного Де Брюйне. Ещё, видимо, не последнюю роль сыграло то, что Де Брюйне получает вторую по величине зарплату после Холанда. Хотя, как по мне, рановато списали бельгийца. Да, он уже не в той сумасшедшей форме, что был на пике карьеры, но еще довольно полезен для команды. Особенно показательной вышла последняя игра с Кристал Пэлас, которая без преувеличения была имени Де Брюйне. После того как команда проигрывала 0-2, именно бельгиец смог повести за собой команду, и кардинально перевернуть игру в свою пользу. Именно забитый гол Кевина дал надежду команде и вселил уверенность в игроков. Но даже не забитый гол и отданная голевая передача Де Брюйне стали основным фактором победы горожан, а то, что именно он во втором тайме взял на себя роль лидера и дирижёра команды, привёл команду к волевой, ещё и разгромной победе. И тем самым показал, что его ещё рано списывать со счетов. Как минимум на год можно было вполне продлить легенду клуба, уверен он ещё смог бы не раз помочь команде. Я вроде не болельщик МС, но вот за Де Брюйне как-то стало обидно. Такие легенды должны уходить красиво и достойно!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:14
У Илкая не такая уж большая зарплата и он играет, а не лечится, как Кевин.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:13
Соккер забыл упомянуть одну маленькую деталь - Кевин хотел продлить контракт на текущих условиях, как Салах и Ван Дейк, то есть с зарплатой 21 млн в год. Понятно, что МС не согласился. Это дорого для игрока, который почти не играет из-за травм, а когда играет, не показывает уровень предыдущих лет.

МС всё правильно сделал. Если Кевин хотел остаться, нужно было пойти на сокращение зарплаты, как Модрич. Честно не ожидал такого от Кевина. Требовать много денег, когда половину сезона не играешь, это наглость.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:08
Негодяи загнанных лошадей пристреливают.
Пусть у него сложиться всё хорошо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:51
Ну и балбесы, а Гюндогана продлили зачем-то.....
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:43
Ты так считаешь, а у руководства своё мнение.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:38, ред.
Всё, материал отработан, пора в утиль. Жернова прожевали и выплюнули. Какая память? Какая верность? Какое уважение? Руководству МС эти категории неведомы. Только деньги и эффективность. Но любовь до гроба они конечно на прощание изобразят как могут, инструкторы по взаимодействию с общественностью подскажут чо как изобразить чтобы похоже было, слезу научат как пустить
Гость
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