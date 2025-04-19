Де Брюйне хотел остаться в «Ман Сити», но руководство выступило против

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вчера, 09:32

Полузащитник покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Бельгиец хотел продолжить выступать за «горожан», однако руководство команды сообщило ему, что контракт не будет продлён.

Сам Де Брюйне считает, что он всё ещё способен выступать на высоком уровне.