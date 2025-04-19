Де Брюйне хотел остаться в «Ман Сити», но руководство выступило против

Полузащитник Кевин Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.
Бельгиец хотел продолжить выступать за «горожан», однако руководство команды сообщило ему, что контракт не будет продлён.
Сам Де Брюйне считает, что он всё ещё способен выступать на высоком уровне.
МС всё правильно сделал. Если Кевин хотел остаться, нужно было пойти на сокращение зарплаты, как Модрич. Честно не ожидал такого от Кевина. Требовать много денег, когда половину сезона не играешь, это наглость.
МС всё правильно сделал. Если Кевин хотел остаться, нужно было пойти на сокращение зарплаты, как Модрич. Честно не ожидал такого от Кевина. Требовать много денег, когда половину сезона не играешь, это наглость.