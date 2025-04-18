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Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты «Челси»

вчера, 23:50

Названы самые высокооплачиваемые футболисты «Челси». Данные представило издание TEAMtalk.

1. Рис Джеймс (250 000 фунтов стерлингов в неделю)

2. Рахим Стерлинг (215 000)

3. Уэсли Фофана (200 000)

4. Кристофер Нкунку (195 000)

5. Энцо Фернандес (180 000)

6. Марк Кукурелья (175 000)

7. Педру Нету (160 000)

8. Мойсес Кайседо (150 000)

9. Коул Палмер (130 000)

10. Тосин Адарабиойо (120 000)

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Все комментарии
czxy4hjpbngp
czxy4hjpbngp
сегодня в 07:29
Неужели это можно как-то отбить?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:42
Да всех, кроме Кайседо, Кукурельи и Палмера.
Romeo 777
Romeo 777 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:40
Нет, наврятли.
Эти 130к у Палмера по новому контракту, который он продлил.
Но даже он деграднул и потерялся у великого Марески, который пихает его чуть ли не в центр полузащиты, ближе к защитникам, либо зачем то ставит левее под не рабочую ногу…
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:39
Кого из футболистов в этом списке следует продать?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:36
Теперь у Челси потолок ЗП уже, почти 2 года, максималка 200к новичкам, и то даже её не дают, тому же Осимхену летом отказали, предложив лишь 155к (при его 207 тысячах в Наполи), логично что отказался.

Воспитанник Джеймс успел продлить контракт раньше, когда был одним из лучших ПЗ мира, но с тех пор не играл 2.5 года, сразу пошли травмы за травмой.
От лодыря Стерлинга после аренды в Арсенале избавятся летом.
Фофана тоже бедолага, с момента перехода постоянные серьезные травмы, на больничке вечно. Хотя вопросы к оленям-владельцам, его купили они, когда он и в Лестере сезон пропустил почти полностью, из-за колена.
Нкунку вообще не вывез Англию, даже в лиге конференций просто пропал.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:00
Тащер Палмер всего на 9-м месте !сто процентов агент его в межсезонье заставит руководство поднять ему зарплвту!
протон
протон
вчера в 23:58
Норм политика по зп . Может поэтому они перестали играть? Кто - то скажет: зажрались. Может, нужно обезжирить по кошельку состав? Позорище
Гость
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