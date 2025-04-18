Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты «Челси»

Названы самые высокооплачиваемые футболисты «Челси». Данные представило издание TEAMtalk.
1. Рис Джеймс (250 000 фунтов стерлингов в неделю)
2. Рахим Стерлинг (215 000)
3. Уэсли Фофана (200 000)
4. Кристофер Нкунку (195 000)
5. Энцо Фернандес (180 000)
6. Марк Кукурелья (175 000)
7. Педру Нету (160 000)
8. Мойсес Кайседо (150 000)
9. Коул Палмер (130 000)
10. Тосин Адарабиойо (120 000)
Воспитанник Джеймс успел продлить контракт раньше, когда был одним из лучших ПЗ мира, но с тех пор не играл 2.5 года, сразу пошли травмы за травмой.
От лодыря Стерлинга после аренды в Арсенале избавятся летом.
Фофана тоже бедолага, с момента перехода постоянные серьезные травмы, на больничке вечно. Хотя вопросы к оленям-владельцам, его купили они, когда он и в Лестере сезон пропустил почти полностью, из-за колена.
Нкунку вообще не вывез Англию, даже в лиге конференций просто пропал.
Воспитанник Джеймс успел продлить контракт раньше, когда был одним из лучших ПЗ мира, но с тех пор не играл 2.5 года, сразу пошли травмы за травмой.
От лодыря Стерлинга после аренды в Арсенале избавятся летом.
Фофана тоже бедолага, с момента перехода постоянные серьезные травмы, на больничке вечно. Хотя вопросы к оленям-владельцам, его купили они, когда он и в Лестере сезон пропустил почти полностью, из-за колена.
Нкунку вообще не вывез Англию, даже в лиге конференций просто пропал.
Эти 130к у Палмера по новому контракту, который он продлил.
Но даже он деграднул и потерялся у великого Марески, который пихает его чуть ли не в центр полузащиты, ближе к защитникам, либо зачем то ставит левее под не рабочую ногу…
Эти 130к у Палмера по новому контракту, который он продлил.
Но даже он деграднул и потерялся у великого Марески, который пихает его чуть ли не в центр полузащиты, ближе к защитникам, либо зачем то ставит левее под не рабочую ногу…