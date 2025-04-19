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«Лас-Пальмас» в добавленное время вырвал победу в игре с «Атлетико»

вчера, 23:55
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетико» в матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).

Мяч забил Хавьер Муньос на 90+5-й минуте.

Клуб с Канарских островов занимает 17-е место в чемпионате Испании (32 очка). Мадридская команда идёт 3-й (63 балла).

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 06:34
Я не понимаю эту команду, у них сильная оборона, всегда с
топ клубами играют от автобуса, крепкие парни, заряжены на все 100%, но так же почти всегда проигрывают топам, и очень трудно обыгрывают аутсайдеров, 2 автобуса когда встречаются, трудно им. Может пора уже сменить тренера, и поставить нормальный футбол? Ресурсы есть, состав хороший. Пригласите тренера на подобии Фабрегаса, Алонсо, и начните играть
112910415
112910415
сегодня в 03:55
бездарно и безвольно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:36
Вот же неожиданность однако! Не ожидал((((
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:46
Ну, не соглашусь насчет состава, в котором они укомплектованы лучше, чем Барса и Реал: на бумаге, да, лучше, чем Барселона, но значительно хуже, чем Реал. Я, как болельщик каталонцев, вообще восхищен игрой этой команды: сколько игроков раскрылось в этом сезоне!
Что касаемо сливочных, то неоднократно говорил, что после прихода черепахи у них начнутся трудности: им нужен был новый Кросс.
Теперь про Симеоне: изжил? А как давно он брал чемпионат? Но им сейчас не хватает Суареса. Проигрывал Барсе и Реалу? А как тогда он взял ЛА лигу? Про поражение в финале ЛЧ я вообще не хочу говорить… все видели, что да как…
По-моему, Атлетико нашел лучшего тренера для себя: а кто способен сделать лучшее? Мне категорически не нравится стиль атлетов, но Диего, на мой взгляд, добивается очень больших результатов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:24, ред.
Респект Лас Пальмас у)) это они позволили АМ играть так слабо. Смотря на состав команды Симеоне, кажется, они лучше укомплектованы чем Реал и Барса. Но футбол показывают нечемпионский. В ЛЧ всегда проигрывают Реалу, а в ЛаЛиге - Барсе. Может, Симеоне изжил себя как тренер?? А может, есть другие причины.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:39, ред.
Дело не в том, что претендент на золото проиграл предпоследней команде чемпионата (это может случиться с каждым), а в том, КАК он проиграл. Я увидел безвольную, аморфную команду, игроки которой, хотя и двигались по полю, но делали это скорее механически, не проявляя никакого желания выиграть. Может надеялись, что один из аутсайдеров сам поднимет лапки кверху и сдастся на милость победителю матча; не знаю, надо будет при случае спросить у них об этом, проезжая через Мадрид.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:22
Он не марафонец, увы...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:21
Атлеты расслабились на канарах и получили))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:14
Симеоне опять разочаровал...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:10
От всей души поздравляю Лас-Пальмас с победой!
Значит они сильные хотели её! Молодцы!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:03
Могут Канары удивить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00
)))
думал, что пока Барса и Реал между собой выясняют отношения.
Атлетико втихаря подтянется и выкрадет титул чемпиона.
удержать бы 3 место
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:56, ред.
Ух, молодцы, а всё к нулям шло, но дожали Атлетико. Вязкая игра вышла, особо ничего не дали гостям создать, а то что было Атлетико благополучно промазал. Всё таки нету в Испании щас надёжной команды заслужившей чемпионство, все оступаются, Барселона сегодня еле отскочила, Атлетико вообще все шансы на титул похоже потерял, а завтра и Реал тоже похоже даст своим болельщикам повод для разочарования.
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