«Лас-Пальмас» в добавленное время вырвал победу в игре с «Атлетико»

«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетико» в матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).
Мяч забил Хавьер Муньос на 90+5-й минуте.
Клуб с Канарских островов занимает 17-е место в чемпионате Испании (32 очка). Мадридская команда идёт 3-й (63 балла).
|Лас-Пальмас1 : 0Атлетико
|Матч завершен
«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетико» в матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).
Мяч забил Хавьер Муньос на 90+5-й минуте.
Клуб с Канарских островов занимает 17-е место в чемпионате Испании (32 очка). Мадридская команда идёт 3-й (63 балла).
топ клубами играют от автобуса, крепкие парни, заряжены на все 100%, но так же почти всегда проигрывают топам, и очень трудно обыгрывают аутсайдеров, 2 автобуса когда встречаются, трудно им. Может пора уже сменить тренера, и поставить нормальный футбол? Ресурсы есть, состав хороший. Пригласите тренера на подобии Фабрегаса, Алонсо, и начните играть
топ клубами играют от автобуса, крепкие парни, заряжены на все 100%, но так же почти всегда проигрывают топам, и очень трудно обыгрывают аутсайдеров, 2 автобуса когда встречаются, трудно им. Может пора уже сменить тренера, и поставить нормальный футбол? Ресурсы есть, состав хороший. Пригласите тренера на подобии Фабрегаса, Алонсо, и начните играть
Что касаемо сливочных, то неоднократно говорил, что после прихода черепахи у них начнутся трудности: им нужен был новый Кросс.
Теперь про Симеоне: изжил? А как давно он брал чемпионат? Но им сейчас не хватает Суареса. Проигрывал Барсе и Реалу? А как тогда он взял ЛА лигу? Про поражение в финале ЛЧ я вообще не хочу говорить… все видели, что да как…
По-моему, Атлетико нашел лучшего тренера для себя: а кто способен сделать лучшее? Мне категорически не нравится стиль атлетов, но Диего, на мой взгляд, добивается очень больших результатов.
Что касаемо сливочных, то неоднократно говорил, что после прихода черепахи у них начнутся трудности: им нужен был новый Кросс.
Теперь про Симеоне: изжил? А как давно он брал чемпионат? Но им сейчас не хватает Суареса. Проигрывал Барсе и Реалу? А как тогда он взял ЛА лигу? Про поражение в финале ЛЧ я вообще не хочу говорить… все видели, что да как…
По-моему, Атлетико нашел лучшего тренера для себя: а кто способен сделать лучшее? Мне категорически не нравится стиль атлетов, но Диего, на мой взгляд, добивается очень больших результатов.
Значит они сильные хотели её! Молодцы!
Значит они сильные хотели её! Молодцы!
думал, что пока Барса и Реал между собой выясняют отношения.
Атлетико втихаря подтянется и выкрадет титул чемпиона.
удержать бы 3 место
думал, что пока Барса и Реал между собой выясняют отношения.
Атлетико втихаря подтянется и выкрадет титул чемпиона.
удержать бы 3 место