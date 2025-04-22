«Зенит» продлил соглашение с катарским спортивным центром

1745312943

вчера, 12:09

«Зенит» объявил о заключении нового соглашения о сотрудничестве с катарским спортивным центром Aspire Zone Foundation на три года с возможностью продления.

Соответствующий документ был подписан председателем правления клуба и исполняющим обязанности генерального директора Aspire Zone Foundation и генерального директора Aspire Logistics Абдуллы Ан-Нуайми.

Отмечается, что обновлённое соглашение направлено на расширение международного сотрудничества, разработку новых совместных проектов по организации тренировочных лагерей и сборов, а также обмен опытом в области спортивного образования, медицины, маркетинга, новых цифровых решений и технологий. Кроме того, сторонами была достигнута договорённость о возможности проведения ежегодного международного товарищеского турнира «Кубок равноправия» во время учебно-тренировочных сборов команды из Санкт-Петербурга в Катаре.