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«Зенит» продлил соглашение с катарским спортивным центром

вчера, 12:09

«Зенит» объявил о заключении нового соглашения о сотрудничестве с катарским спортивным центром Aspire Zone Foundation на три года с возможностью продления.

Соответствующий документ был подписан председателем правления клуба Александром Медведевым и исполняющим обязанности генерального директора Aspire Zone Foundation и генерального директора Aspire Logistics Абдуллы Ан-Нуайми.

Отмечается, что обновлённое соглашение направлено на расширение международного сотрудничества, разработку новых совместных проектов по организации тренировочных лагерей и сборов, а также обмен опытом в области спортивного образования, медицины, маркетинга, новых цифровых решений и технологий. Кроме того, сторонами была достигнута договорённость о возможности проведения ежегодного международного товарищеского турнира «Кубок равноправия» во время учебно-тренировочных сборов команды из Санкт-Петербурга в Катаре.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:02
Это хорошо. По крайней мере не надо заморачиваться о месте проведения тренировочных сборов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:06
Ждемс очередной трофей...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:11
Значит Зенит устраивает это сотрудничество.
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