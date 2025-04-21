Кучаев рассказал, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев хочет продолжить карьеру в клубе из Ростова-на-Дону.
Хотел бы остаться в «Ростове». Надеюсь, «Ростов» тоже этого хочет. Мы сейчас в стадии обсуждения, так скажем.
Фактор Карпина? В принципе, ничего не поменялось. Конечно, Валерий Георгиевич — хороший тренер, к которому стоит идти учиться. В принципе, сейчас мы играем с такими же требованиями, ничего не поменялось. Поэтому мне всё нравится.
Напомним, Кучаев выступает за «Ростов» с июля 2024 года. В текущем сезоне 27-летний атакующий полузащитник сыграл 25 матчей, в которых забил 2 мяча и отметился голевой передачей.
сколько можно обсуждать всякую муть?
сколько можно обсуждать всякую муть?
От добра добро....
От добра добро....