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Кучаев рассказал, где хочет продолжить карьеру

вчера, 16:12

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев хочет продолжить карьеру в клубе из Ростова-на-Дону.

Хотел бы остаться в «Ростове». Надеюсь, «Ростов» тоже этого хочет. Мы сейчас в стадии обсуждения, так скажем.

Фактор Карпина? В принципе, ничего не поменялось. Конечно, Валерий Георгиевич — хороший тренер, к которому стоит идти учиться. В принципе, сейчас мы играем с такими же требованиями, ничего не поменялось. Поэтому мне всё нравится.

Напомним, Кучаев выступает за «Ростов» с июля 2024 года. В текущем сезоне 27-летний атакующий полузащитник сыграл 25 матчей, в которых забил 2 мяча и отметился голевой передачей.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 19:42
Ой, так волновался, понравится ли кучаеву, теперь спокоен - нравится.
сколько можно обсуждать всякую муть?
adekvat
adekvat
вчера в 17:01
Думал про Реал прочитать, а тут Ростом, пойдет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:40
После забитого мяча можно и пофантазировать...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:36
Если всё устраивает почему и нет?
От добра добро....
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