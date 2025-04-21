Кучаев рассказал, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник «Ростова» хочет продолжить карьеру в клубе из Ростова-на-Дону.

Хотел бы остаться в «Ростове». Надеюсь, «Ростов» тоже этого хочет. Мы сейчас в стадии обсуждения, так скажем.

Фактор Карпина? В принципе, ничего не поменялось. Конечно, Валерий Георгиевич — хороший тренер, к которому стоит идти учиться. В принципе, сейчас мы играем с такими же требованиями, ничего не поменялось. Поэтому мне всё нравится.