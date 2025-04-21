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У руководства «Крыльев Советов» уже есть видение команды на следующий сезон

вчера, 12:43

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян рассказал, как в клубе обстоят дела с продлением контрактов игроков.

У нас процесс не останавливается. Мы тренируемся и работаем в одном месте. У нас офис находится на базе в Самаре. И всё находится в шаговой доступности от административного штаба. Мы со всеми в режиме лайва общаемся. Просто о каких-то результатах сможем сообщить чуть позже. Мы общаемся со всеми игроками, у которых истекают летом контракты. Идут процессы переговоров. Но ты не можешь договариваться о будущем, пока непонятны все условия. Шаг за шагом мы формируем своё видение команды на будущий сезон.

Ранее стало известно, ведут ли «Крылья Советов» переговоры о выкупе у «Спартака» полузащитника Антона Зиньковского.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:11
Ну посмотрим что получится у вас в следующем сезоне
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:02
Видение на следующий сезон включает в себя возврат долга в миллиард рублей?
Гость
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