У руководства «Крыльев Советов» уже есть видение команды на следующий сезон

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян рассказал, как в клубе обстоят дела с продлением контрактов игроков.

У нас процесс не останавливается. Мы тренируемся и работаем в одном месте. У нас офис находится на базе в Самаре. И всё находится в шаговой доступности от административного штаба. Мы со всеми в режиме лайва общаемся. Просто о каких-то результатах сможем сообщить чуть позже. Мы общаемся со всеми игроками, у которых истекают летом контракты. Идут процессы переговоров. Но ты не можешь договариваться о будущем, пока непонятны все условия. Шаг за шагом мы формируем своё видение команды на будущий сезон.