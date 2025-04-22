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ЦАФА и РФС обсуждали участие сборной России в турнире Центральной Азии

вчера, 13:28

В пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) ответили на вопрос источника о возможном участии сборной России на турнире под эгидой организации осенью этого года.

Ранее издание Sport24 сообщило о том, что национальная команда получила приглашение принять участие в соревновании.

Да, было устное обсуждение с РФС по поводу участия в Кубке наций ЦАФА. Турнир планируется в период с 26 августа по 9 сентября 2025 года.

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Россия
Источник: sport-express.ru
Сборная России получила приглашение принять участие в турнире
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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:58
У нас страна большая и неужели нельзя набрать команду для этого турнира? Можно создать национальную сборную из тех, кто не участвует в товарняках Карпина и пусть они закаляются в международных играх, в этом турнире.
112910415
112910415
вчера в 14:07
уже скорбели о невозможности )
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:39
"Да, было устное обсуждение с РФС по поводу участия в Кубке наций ЦАФА." -
А сейчас ждут "диктант" с верху...)))
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