ЦАФА и РФС обсуждали участие сборной России в турнире Центральной Азии

В пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) ответили на вопрос источника о возможном участии сборной России на турнире под эгидой организации осенью этого года.
Ранее издание Sport24 сообщило о том, что национальная команда получила приглашение принять участие в соревновании.
Да, было устное обсуждение с РФС по поводу участия в Кубке наций ЦАФА. Турнир планируется в период с 26 августа по 9 сентября 2025 года.
А сейчас ждут "диктант" с верху...)))
А сейчас ждут "диктант" с верху...)))