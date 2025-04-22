ЦАФА и РФС обсуждали участие сборной России в турнире Центральной Азии

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вчера, 13:28

В пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) ответили на вопрос источника о возможном участии сборной России на турнире под эгидой организации осенью этого года.

Ранее издание Sport24 сообщило о том, что национальная команда получила приглашение принять участие в соревновании.