Сборная России получила приглашение принять участие в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА), в которую входят Афганистан, Иран, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Российская сборная получила приглашение на турнир ФАЦА, который пройдёт в начале сентября, но участие команды Карпина маловероятно. Турнир предполагает плотную сетку из четырёх матчей, а РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно.

Кроме того, уже есть предварительные договоренности с другими сборными и практически согласован домашний матч с Ираном на 6 октября. Российская сторона не планирует две встречи с иранской сборной за два месяца. По этим причинам участие сборной России в турнире ФАЦА в таком графике сложно вписать.