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Сборная России получила приглашение принять участие в турнире

вчера, 11:29

Сборная России получила приглашение принять участие в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА), в которую входят Афганистан, Иран, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Российская сборная получила приглашение на турнир ФАЦА, который пройдёт в начале сентября, но участие команды Карпина маловероятно. Турнир предполагает плотную сетку из четырёх матчей, а РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно.

Кроме того, уже есть предварительные договоренности с другими сборными и практически согласован домашний матч с Ираном на 6 октября. Российская сторона не планирует две встречи с иранской сборной за два месяца. По этим причинам участие сборной России в турнире ФАЦА в таком графике сложно вписать.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:17
Анатолий-земляк Здравия Желаю!..я не знаю чем руководствуются Карпин и тем более Дюков...РФС и Мин.спорта...но я бы принял приглашение и ,кровь из носу ,выиграл этот турнир, а за тем и товарняк с Киргизией!...ибо...ибо другого пути у нас нет!)))))
альсато
альсато ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:09
)))))...нууу..получается я неучтивый..видимо не те книжки в детстве читал)))
R B
R B
вчера в 23:42
Футбол который мы заслужили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ North West (раскрыть)
вчера в 19:22
Уважаемый, я написал это с издевкой, с сарказмом, с юмором, как угодно. Не надо буквально мои слова воспринимать.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:22, ред.
Буду краток: сжалились. Собрались представители этих ФФ за круглым столом и решили: давайте пригласим русских, а то бедолаги совсем загрустили, не знают, кого пригласить в спарринги, замучили африканцев приглашениями. Те уже устали отбрыкиваться, а россияне всё лезут и лезут с приглашениями. Пусть сыграют с нами, хоть какая - то радость им будет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:22
...., а если ко всему прочему вы ещё и учтивый человек, то никогда не сделаете замечание женщине, несущей шпалу..., либо вытаскивающей мешок картошки из погреба.)
Vilar
Vilar
вчера в 18:06
Да, застали врасплох, две полноценных товарищеских игры важнее, четырёх неполноценных официальных игр. Пора валить из фифа и уефа и создать свой союз ДюКарДзю.
Сергей Солодуха
Сергей Солодуха
вчера в 17:31
Какой чемпионат Азии? Замбия, Гренада самое то.
shabl11
shabl11
вчера в 16:53
Судя по всему России (всем этим РФСника ) это не нужно. Казалось бы вот уже сами приглашают, берите, идите, ребята! Нет же, носом вертят. А вы народ России спросили нужны ли эти матчи или нет? Думается, что почти все поголовно с голодухи точно скажут что да! Это всё равно что сейчас с подобным по смыслу вопросом подойти к армейцу и предложить без обязательств любое живое мясо (в народе поймут). Так что всю эту шоблу давно пора разгонять к чертям. Они сами же своими руками губят российский футбол, сборную и отсрочивают по сути неизбежное. Всё равно Россия рано или поздно будет играть официальные матчи, хотят они этого или нет. Писать искусственные рекорды Дзюбе и Карпину, в то время когда тебе на блюдце предлагают официальный турнир, это последнее дело. Тем более, что речи про ограничения не стоят, а это значит что флаг будет на месте. Куле тут тогда думать вообще...
adekvat
adekvat ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 15:30
Он и на три турнира нашкребет, Дзюба только рад будет.
North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:23
Что даёт этот рейтинг?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:37
А основания более чем веские. На этом турнире есть шанс и высокая вероятность проиграть и Ирану и Узбекистану. А это сильно понизит позицию России рейтинге ФИФА. Карпин и Дюков - хитрые ребята, их на мякине не проведешь. Лучше потом с Киргизией сыграть - там шансы повыше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:16
Ну хоть что-то приятное.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:43
У Карпина в списке много игроков, можно и для турнира выделить.)
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:40
Валерон твой выход
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:16
Ну хоть уже приглашают куда то...)
альсато
альсато
вчера в 11:55
если вы-интеллигентный человек, то для отказа от предложения-нужны веские основания)))
112910415
112910415
вчера в 11:47
ура, мы тоже можем кому-то отказывать !
Karlos Kasteneda
Karlos Kasteneda
вчера в 11:43
Конечно , а то вдруг Узбекам проиграем , это же не Тринидад и ДР Конго
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:39
Хотя бы на таком турнире поучаствовать
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:31
Вот оно, вот это нам и надо, а не ваши Чемпионаты мира, вот на самом деле где встречаются сильнейшие, мало достойных попасть на этот турнир, не то что ваши эти Чемпионаты мира и Европы
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