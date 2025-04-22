«Лацио» выступил против переноса игры с «Дженоа» из-за смерти Папы Римского

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вчера, 09:33

«Лацио» требует перенести матч 33-го тура Серии А против «Дженоа» на другую дату. Напомним, все игры чемпионата Италии, запланированные на 21 апреля, были перенесены на 23 апреля в связи со смертью Папы Римского Франциска.

Президент «Лацио» потребовал срочной встречи с Итальянской федерацией футбола ( FIGC ), поскольку он отказывается играть перенесённый матч в среду. Римляне жалуются, что решение о переносе игры на 23 апреля было принято без консультаций с клубом. В «Лацио» сообщили, что хотят принять участие в церемонии прощания с Папой Франциском в Ватикане, которая пройдёт в Риме в среду. А перенесённый матч с «Дженоа» не позволит им этого сделать.

Ранее уже сообщалось, что «Лацио» в ярости от того, что представители Серии А не предупредили их раньше о том, что игра с генуэзцами состоится в среду. Новость пришла в тот момент, когда команда возвращалась из Генуи, и теперь ей придётся повторить этот путь снова.