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«Лацио» выступил против переноса игры с «Дженоа» из-за смерти Папы Римского

вчера, 09:33
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио19:30 Не начался

«Лацио» требует перенести матч 33-го тура Серии А против «Дженоа» на другую дату. Напомним, все игры чемпионата Италии, запланированные на 21 апреля, были перенесены на 23 апреля в связи со смертью Папы Римского Франциска.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито потребовал срочной встречи с Итальянской федерацией футбола (FIGC), поскольку он отказывается играть перенесённый матч в среду. Римляне жалуются, что решение о переносе игры на 23 апреля было принято без консультаций с клубом. В «Лацио» сообщили, что хотят принять участие в церемонии прощания с Папой Франциском в Ватикане, которая пройдёт в Риме в среду. А перенесённый матч с «Дженоа» не позволит им этого сделать.

Ранее уже сообщалось, что «Лацио» в ярости от того, что представители Серии А не предупредили их раньше о том, что игра с генуэзцами состоится в среду. Новость пришла в тот момент, когда команда возвращалась из Генуи, и теперь ей придётся повторить этот путь снова.

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Penokkio
Penokkio
вчера в 11:57
Очень неправильный и на мой взгляд некорректный заголовок, так как из него следует, что Лацио якобы против переноса именно из-за смерти Папы Римского. Как будто бы они не считают это достаточно важным событием

В то время как в самом тексте новости значится, что Лацио наоборот против переноса именно на среду из-за похорон Папы. То есть это наоборот для них настолько важно, что они хотят с ним проститься. Другими словами, они не против переноса, а против даты, на которую этот перенос назначили (хотят перенести на другую)
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:35
Стремная такая ситуевина получилась
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