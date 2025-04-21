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«Барселона» попросила перенести игру с «Вальядолидом» на более раннее время

вчера, 19:22
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона03.05.2025 в 22:00 Не начался

«Вальядолид» и «Барселона» встретятся 3 мая в 21:00 по местному времени в рамках 34-го тура Ла Лиги.

Каталонцы попросили перенести начало поединка на 14:00, 16:15 или 18:30 того же дня, чтобы лучше подготовиться к ответному матчу с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов 6 мая.

В своем обращении «блауграна» поблагодарила Ла Лигу за изменение даты поединка, изначально запланированного на 4 мая. Клуб просит перенести начало игры на более раннее время, чтобы команде не пришлось возвращаться в Барселону ранним утром.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:38
тут уже не согласятся
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 00:09
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Petruccio (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Та у реала все куплено, столица, епт
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Потому что если кто и натики, то мадридисты
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    И какой то ко всей этой мелочности... Бесчеловечный что ли. Всеэти изгнания рауля, анчи, каса, рона даже...
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ fa3j4a32wtrz (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Но разве реалу пошли?
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    сегодня в 00:06
    Сукины дети - Капрал - скажите уж прямо - но как атакуют? Роскошь!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ drug01 (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    И правильно! В том году реал, в этом барса! Сим победиши
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Впервые за десять лет у этой барсы почти все так!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:02
      fa3j4a32wtrz
      fa3j4a32wtrz
      вчера в 23:36
      Ради такого дела, можно пойти на встречу
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 21:56
      да вы сливочные нытики ))) Барса сразу бывает виновата во всем
      как только выйдет на 1 место и проходит дальше в ЛЧ.
      и прямо сейчас остается одно желание - помешать Барсе сделать требл.
      вот это есть причина))
      мелочный клуб реал.
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1
      вчера в 21:52, ред.
      Закончили матч, помылись, потёрли друг другу спины мочалками и ... в дорогу. Последние комфортабельные, ровненькие, гладенькие ( надеюсь ), вполне можно отдохнуть за время в пути. Это не на Дальний Восток лететь на матч с "Лучом". Но... важный матч с "Интером", могут и пойти навстречу. Согласится ли только "Вальядолид". Думаю, согласятся и ФФ, и клуб, всё же на кону престиж испанского футбола.
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 21:13
      Не хитрецы, а наглецы.)))
      Incredulous
      Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 21:10, ред.
      С января по середину марта этого года «Реал Мадрид» сыграл 22 матча за 71 день в четырех турнирах: Ла Лиге, Суперкубке Испании, Кубке Короля и Лиге Чемпионов.

      В результате за неполные три месяца «сливочные» провели девять игр с менее чем 72 часами отдыха, в том числе матч с «Вильярреалом», до которого между стартовыми свистками прошло всего 69,5 часа.

      «Реал Мадрид» и «Бетис» – это две команды из топ-4 лиг Европы, которые чаще всего в сезоне 2024/25 играли с перерывом менее 72 часов (16 раз).

      И после этого Барса ещё плачется и жалуется на календарь и просит переноса матчей.
      Что с этой Барселоной не так))
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 20:28
      первый матч с Арс был во вторник, в 8 апр., Барса играла в среду в 9 апр.
      бланкос проиграли. наметили ремонтаду.
      и хотели переноса матча Алавеса с вс на сб.
      арифметика. играя в вс, Реал получает 96 часов отдыха.
      матч Барсы с Леганесом был субботу. 72 часов отдыха.
      96 часов против 72 каталонских?!
      затем ответные матчи.
      Барса играет в Дортмунде во вторник.
      снова 72 часов между матчами Леганес и Боруссия.
      Реал выходит на 90 минут бернабеу в среду. 72 часов.
      у реала больше времени было, и все равно брюзжат. что с реалом не так? ))
      drug01
      drug01
      вчера в 20:17
      Для этого клуба всегда пойдут на уступки...
      Futurista
      Futurista ответ Валерыч (раскрыть)
      вчера в 20:17, ред.
      Не правильно...пусть пыхтят...там еще Ла Лига есть и кубок Испании...если устали пусть вылетают из ЛЧ)...
      Хотят требл в комфортных условиях срубить хитрецы)...
      Валерыч
      Валерыч
      вчера в 20:14
      Будет правильно, если просьбу "Барселоны" удовлетворят.
      Футбол - это не хоккей, на восстановление требуется больше времени.
      Futurista
      Futurista ответ Petruccio (раскрыть)
      вчера в 20:12, ред.
      Барсе уже перенесли на сутки с 4 на 3 мая...теперь их и время не устраивает)...
      Futurista
      Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 20:08, ред.
      Забыл написать для кого важно...это важно)...
      Petruccio
      Petruccio
      вчера в 20:06
      Реал то на сутки раньше просил перенести, а не время матча.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      вчера в 19:51
      Удивлюсь, если Тебас пойдет навстречу)
      С Осасуной это не прокатило
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 19:51, ред.
      Ух, как резко меняется риторика некоторых болельщиков Барселоны, как только дело касается их команды. Помнится, когда Реал жаловался на календарь, и просил Ла Лигу перенести матч в подобной ситуации, причем не один раз, и получали отказ, то от фанатов Барсы звучали насмешки по типу - нытики и т.д...

      А теперь, как их команда начал ныть, так их конечно же нужно поддержать, пойти им на встречу. И они вовсе не нытики.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 19:39
      если для важно успехи Барсы в Лиге чемпионов, то должны поддержать своих ))
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 19:36
      Нужно идти на встречу лучшему клубу...
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