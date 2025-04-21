«Барселона» попросила перенести игру с «Вальядолидом» на более раннее время

«Вальядолид» и «Барселона» встретятся 3 мая в 21:00 по местному времени в рамках 34-го тура Ла Лиги.
Каталонцы попросили перенести начало поединка на 14:00, 16:15 или 18:30 того же дня, чтобы лучше подготовиться к ответному матчу с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов 6 мая.
В своем обращении «блауграна» поблагодарила Ла Лигу за изменение даты поединка, изначально запланированного на 4 мая. Клуб просит перенести начало игры на более раннее время, чтобы команде не пришлось возвращаться в Барселону ранним утром.
как только выйдет на 1 место и проходит дальше в ЛЧ.
и прямо сейчас остается одно желание - помешать Барсе сделать требл.
вот это есть причина))
мелочный клуб реал.
как только выйдет на 1 место и проходит дальше в ЛЧ.
и прямо сейчас остается одно желание - помешать Барсе сделать требл.
вот это есть причина))
мелочный клуб реал.
В результате за неполные три месяца «сливочные» провели девять игр с менее чем 72 часами отдыха, в том числе матч с «Вильярреалом», до которого между стартовыми свистками прошло всего 69,5 часа.
«Реал Мадрид» и «Бетис» – это две команды из топ-4 лиг Европы, которые чаще всего в сезоне 2024/25 играли с перерывом менее 72 часов (16 раз).
И после этого Барса ещё плачется и жалуется на календарь и просит переноса матчей.
Что с этой Барселоной не так))
В результате за неполные три месяца «сливочные» провели девять игр с менее чем 72 часами отдыха, в том числе матч с «Вильярреалом», до которого между стартовыми свистками прошло всего 69,5 часа.
«Реал Мадрид» и «Бетис» – это две команды из топ-4 лиг Европы, которые чаще всего в сезоне 2024/25 играли с перерывом менее 72 часов (16 раз).
И после этого Барса ещё плачется и жалуется на календарь и просит переноса матчей.
Что с этой Барселоной не так))
бланкос проиграли. наметили ремонтаду.
и хотели переноса матча Алавеса с вс на сб.
арифметика. играя в вс, Реал получает 96 часов отдыха.
матч Барсы с Леганесом был субботу. 72 часов отдыха.
96 часов против 72 каталонских?!
затем ответные матчи.
Барса играет в Дортмунде во вторник.
снова 72 часов между матчами Леганес и Боруссия.
Реал выходит на 90 минут бернабеу в среду. 72 часов.
у реала больше времени было, и все равно брюзжат. что с реалом не так? ))
бланкос проиграли. наметили ремонтаду.
и хотели переноса матча Алавеса с вс на сб.
арифметика. играя в вс, Реал получает 96 часов отдыха.
матч Барсы с Леганесом был субботу. 72 часов отдыха.
96 часов против 72 каталонских?!
затем ответные матчи.
Барса играет в Дортмунде во вторник.
снова 72 часов между матчами Леганес и Боруссия.
Реал выходит на 90 минут бернабеу в среду. 72 часов.
у реала больше времени было, и все равно брюзжат. что с реалом не так? ))
Хотят требл в комфортных условиях срубить хитрецы)...
Хотят требл в комфортных условиях срубить хитрецы)...
Футбол - это не хоккей, на восстановление требуется больше времени.
Футбол - это не хоккей, на восстановление требуется больше времени.
С Осасуной это не прокатило
С Осасуной это не прокатило
А теперь, как их команда начал ныть, так их конечно же нужно поддержать, пойти им на встречу. И они вовсе не нытики.
А теперь, как их команда начал ныть, так их конечно же нужно поддержать, пойти им на встречу. И они вовсе не нытики.