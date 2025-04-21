«Барселона» попросила перенести игру с «Вальядолидом» на более раннее время

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вчера, 19:22

«Вальядолид» и «Барселона» встретятся 3 мая в 21:00 по местному времени в рамках 34-го тура Ла Лиги.

Каталонцы попросили перенести начало поединка на 14:00, 16:15 или 18:30 того же дня, чтобы лучше подготовиться к ответному матчу с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов 6 мая.

В своем обращении «блауграна» поблагодарила Ла Лигу за изменение даты поединка, изначально запланированного на 4 мая. Клуб просит перенести начало игры на более раннее время, чтобы команде не пришлось возвращаться в Барселону ранним утром.