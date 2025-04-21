Ла Лига не перенесёт матч «Вальядолида» и «Барселоны»

Ла Лига не станет переносить матч 34-го тура между «Вальядолидом» и «Барселоной», несмотря на просьбу каталонцев.
Игру не перенесут, поскольку «блаугранас» уже 7 апреля знали о возможном возникновении подобной ситуации, тогда был опубликован календарь игр.
Ла Лига ранее перенесла матчи «Барселоны» и «Реала» с 4 мая на 3-е — на случай выхода команд в полуфинал Лиги чемпионов. Сразу после публикации календаря каталонцы не обратились к руководству лиги, нынешнее же обращение в Ла Лиге считают несвоевременным.
Я думаю кроме фанатов Барсы, не у кого не осталось сомнений, что Барсу ведут к чемпионству, всеми возможными, и не возможными способами. Когда Реал был впереди Барсы на 7 очков, судьи подряд в трех матчах поставили пенальти в ворота сливочных, и не ставили точно такие же в ворота соперников. Позавчера казалось Барса выдохла, Реал может догнать, судьи подключились, добавили 8 минут, когда не смогли забить, поставили 11 метровый. А Точно в таком же эпизоде, Реалу не дали, даже не пошел смотреть судья. Это просто парадокс)) и самое интересное в этой истории, это фанаты Барсы, которые после каждой игры жалуются, на все человечество мира.
Я думаю кроме фанатов Барсы, не у кого не осталось сомнений, что Барсу ведут к чемпионству, всеми возможными, и не возможными способами. Когда Реал был впереди Барсы на 7 очков, судьи подряд в трех матчах поставили пенальти в ворота сливочных, и не ставили точно такие же в ворота соперников. Позавчера казалось Барса выдохла, Реал может догнать, судьи подключились, добавили 8 минут, когда не смогли забить, поставили 11 метровый. А Точно в таком же эпизоде, Реалу не дали, даже не пошел смотреть судья. Это просто парадокс)) и самое интересное в этой истории, это фанаты Барсы, которые после каждой игры жалуются, на все человечество мира.