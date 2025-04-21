Ла Лига не перенесёт матч «Вальядолида» и «Барселоны»

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вчера, 23:29

Ла Лига не станет переносить матч 34-го тура между «Вальядолидом» и «Барселоной», несмотря на просьбу каталонцев.

Игру не перенесут, поскольку «блаугранас» уже 7 апреля знали о возможном возникновении подобной ситуации, тогда был опубликован календарь игр.

Ла Лига ранее перенесла матчи «Барселоны» и «Реала» с 4 мая на 3-е — на случай выхода команд в полуфинал Лиги чемпионов. Сразу после публикации календаря каталонцы не обратились к руководству лиги, нынешнее же обращение в Ла Лиге считают несвоевременным.