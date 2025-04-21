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Ла Лига не перенесёт матч «Вальядолида» и «Барселоны»

вчера, 23:29
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона03.05.2025 в 22:00 Не начался

Ла Лига не станет переносить матч 34-го тура между «Вальядолидом» и «Барселоной», несмотря на просьбу каталонцев.

Игру не перенесут, поскольку «блаугранас» уже 7 апреля знали о возможном возникновении подобной ситуации, тогда был опубликован календарь игр.

Ла Лига ранее перенесла матчи «Барселоны» и «Реала» с 4 мая на 3-е — на случай выхода команд в полуфинал Лиги чемпионов. Сразу после публикации календаря каталонцы не обратились к руководству лиги, нынешнее же обращение в Ла Лиге считают несвоевременным.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 06:26
Глоры Реала писали если перенесу, значит Ла Лига за Барсу. Теперь успокоятся наверное)
tbjbxybzc78z
tbjbxybzc78z
сегодня в 06:23
С Вальядолидом и полуторным составом справятся.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:29
Что они там подготовится не могут?? Дешевые отмазки. Этот Валядолид вообще не сопернек. Худший клуб в лиге. В первой игре 7 мечей ему забили можно вы ставлять спокойно второй состав и не парится, любой его выйграет.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:22
Ща начнутся очередные жалобы. Мол весь мир против нас.
Я думаю кроме фанатов Барсы, не у кого не осталось сомнений, что Барсу ведут к чемпионству, всеми возможными, и не возможными способами. Когда Реал был впереди Барсы на 7 очков, судьи подряд в трех матчах поставили пенальти в ворота сливочных, и не ставили точно такие же в ворота соперников. Позавчера казалось Барса выдохла, Реал может догнать, судьи подключились, добавили 8 минут, когда не смогли забить, поставили 11 метровый. А Точно в таком же эпизоде, Реалу не дали, даже не пошел смотреть судья. Это просто парадокс)) и самое интересное в этой истории, это фанаты Барсы, которые после каждой игры жалуются, на все человечество мира.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:59
Ну не идут на встречу каталонцам, цепляют за всё...
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