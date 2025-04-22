«Реал» — лучшая команда года по версии Laurens

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вчера, 08:36

Мадридский «Реал» стал победителем в номинации «команда года» от Laurens по итогам 2024 года.

В 2024-м клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

«Прорывом года» стал нападающий «Барселоны».