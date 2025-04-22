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«Реал» — лучшая команда года по версии Laurens

вчера, 08:36

Мадридский «Реал» стал победителем в номинации «команда года» от Laurens по итогам 2024 года.

В 2024-м клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

«Прорывом года» стал нападающий «Барселоны».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:28
За прошлый календарный год, - без вопросов. А вот в 2025 году команду как подменили. Хотя уже и в конце 2024 года Реал начал буксовать. Пропала скорость, пропал комбинационный футбол, пропала игра команды как таковая. По полю бегают (хотя слово бегают, наверное слишком громкое для сегодняшнего Реала) 10 футболистов, каждый со своими мыслями в голове, со своим, отличным от других партнёров, видением игры. Наверное, на сегодняшний день, худший топ-клуб по качеству игры из топ-5 лиг. Конкуренцию может составить разве что кризисный Ман Сити, хотя даже горожане в последних играх начали показывать признаки жизни, чего не скажешь о подопечных папы Карло.

Но рано или поздно такое случается со всеми клубами, а с грандами это намного заметнее на фоне их постоянных успехов и достижений. Но, преданные болельщики всегда верят в свою команду, и поддерживают её в любом её состоянии. Так что, как говорил известный кот в известном мультфильме: "Неприятность эту мы переживём".
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:12
Laurens - а это кто/что?🙃
eleven LC
eleven LC
вчера в 09:52
5 титулов в 2024 году говорят сами за себя
Реал абсолютно лучший футбольный клуб года!
Вещий
Вещий
вчера в 09:23
За прошлый год полностью согласен....
Bad Listener
Bad Listener ответ rua57dgc5qnv (раскрыть)
вчера в 09:01
Не, ну всё таки отскок от Манчестер Сити имел место быть, так что статистика не всегда отражает реальность. Однако история помнит только победителей, а значит и мы вскоре забудем что там было в отдельном матче с каким то Манчестер Сити
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:54
Без вариантов. У матросов , нет вопросов ☝️😉
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:52
И всё таки одному барселонцу удалось прорваться сквозь Реал...)))
rua57dgc5qnv
rua57dgc5qnv
вчера в 08:52
Здесь всё справедливо,со статистикой не поспоришь
112910415
112910415
вчера в 08:45
как говорится,
да здравствует король !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:38
Правильное решение ,достоин - это точно!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:37
Что было то прошло
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