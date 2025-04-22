«Реал» — лучшая команда года по версии Laurens

Мадридский «Реал» стал победителем в номинации «команда года» от Laurens по итогам 2024 года.
В 2024-м клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.
«Прорывом года» стал нападающий «Барселоны».
Мадридский «Реал» стал победителем в номинации «команда года» от Laurens по итогам 2024 года.
В 2024-м клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.
«Прорывом года» стал нападающий «Барселоны».
Но рано или поздно такое случается со всеми клубами, а с грандами это намного заметнее на фоне их постоянных успехов и достижений. Но, преданные болельщики всегда верят в свою команду, и поддерживают её в любом её состоянии. Так что, как говорил известный кот в известном мультфильме: "Неприятность эту мы переживём".
Но рано или поздно такое случается со всеми клубами, а с грандами это намного заметнее на фоне их постоянных успехов и достижений. Но, преданные болельщики всегда верят в свою команду, и поддерживают её в любом её состоянии. Так что, как говорил известный кот в известном мультфильме: "Неприятность эту мы переживём".