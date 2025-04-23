«Ливерпуль» ведёт переговоры о продлении контракта с Трентом

В течение сезона «Реал» сталкивался с трудностями на позиции правого защитника, иногда там выступал даже хавбек Федерико Вальверде.
В связи с этим в последние месяцы в прессе активно обсуждался возможный переход правого бека «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в «Реал».
Сообщалось, что англичанин почти достиг устной договоренности о трансфере в качестве свободного агента.
Однако ситуация изменилась. «Ливерпуль» не желает терять своего воспитанника и предложил ему контракт на пять лет общей стоимостью 93 миллиона евро. Если Трент примет это предложение, он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
а после чемпионства надо проявить уважение к руководству,ему
с этим жить,пускай решает!!!
а после чемпионства надо проявить уважение к руководству,ему
с этим жить,пускай решает!!!
пусть катится в Реал. там все полюбовно договорено
пусть катится в Реал. там все полюбовно договорено