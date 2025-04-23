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«Ливерпуль» ведёт переговоры о продлении контракта с Трентом

вчера, 19:31

В течение сезона «Реал» сталкивался с трудностями на позиции правого защитника, иногда там выступал даже хавбек Федерико Вальверде.

В связи с этим в последние месяцы в прессе активно обсуждался возможный переход правого бека «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в «Реал».

Сообщалось, что англичанин почти достиг устной договоренности о трансфере в качестве свободного агента.

Однако ситуация изменилась. «Ливерпуль» не желает терять своего воспитанника и предложил ему контракт на пять лет общей стоимостью 93 миллиона евро. Если Трент примет это предложение, он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:46
...В Ливере сейчас на коне, в Реале надо попотеть,поработать,
а после чемпионства надо проявить уважение к руководству,ему
с этим жить,пускай решает!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:58
защитник топовый. как человек, с гнильцом.
пусть катится в Реал. там все полюбовно договорено
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:42
Бабки серьезные, стоит подумать))
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