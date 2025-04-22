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Ди Мария уйдёт из «Бенфики»

вчера, 17:39

Полузащитник Анхель Ди Мария покинет «Бенфику».

Как сообщается, португальский клуб не будет предлагать хавбеку новый контракт. Текущее соглашение игрока истекает этим летом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:42
странно и жаль, что ничего не предложили !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:14, ред.
Ну и бараны, коль так.
Смотрел на Диму с Порту и скажу определённо: чемпион мира нисколько не растерял в мастерстве..., если только в физухе сдал, но на уровне Бенфики он даже сейчас игрок выше среднего, как минимум.
adekvat
adekvat
вчера в 18:00
Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:55
Может в Интер Майями рванет на пару лет...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:55
Думаю Анхель ещё мог бы принести пользу Орлам
Гость
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