Ди Мария уйдёт из «Бенфики»

Полузащитник Анхель Ди Мария покинет «Бенфику».
Как сообщается, португальский клуб не будет предлагать хавбеку новый контракт. Текущее соглашение игрока истекает этим летом.
Полузащитник Анхель Ди Мария покинет «Бенфику».
Как сообщается, португальский клуб не будет предлагать хавбеку новый контракт. Текущее соглашение игрока истекает этим летом.
Смотрел на Диму с Порту и скажу определённо: чемпион мира нисколько не растерял в мастерстве..., если только в физухе сдал, но на уровне Бенфики он даже сейчас игрок выше среднего, как минимум.
Смотрел на Диму с Порту и скажу определённо: чемпион мира нисколько не растерял в мастерстве..., если только в физухе сдал, но на уровне Бенфики он даже сейчас игрок выше среднего, как минимум.