«Барселона» и Флик договорились о продлении контракта

По информации источника, «Барселона» достигла соглашения о продлении контракта с главным тренером Хансом-Дитером Фликом до 2027 года.
Стороны договорились о новом договоре по итогам переговоров, состоявшихся в последние дни. Однако соглашение вступит в силу только после окончания сезона.
А вот то, что соглашение о продлении контракта вступит в силу лишь по окончании сезона, говорит о том, что Лапорта все же не доверяет на всё сто Флику, и оставляет для себя отходные пути, и возможность отозвать продление контракта на случай провала немца.
В любом случае Флик за неполный сезон дал Барсе больше, чем тот же Хави за всё своё пребывание на тренером мостике. Я говорю не о трофеях, а игровом наполнение. Немец сумел организовать команду, поставить на ноги, и дать ей хороший импульс. Можно сказать вздохнул жизнь в команду.
А вот то, что соглашение о продлении контракта вступит в силу лишь по окончании сезона, говорит о том, что Лапорта все же не доверяет на всё сто Флику, и оставляет для себя отходные пути, и возможность отозвать продление контракта на случай провала немца.
В любом случае Флик за неполный сезон дал Барсе больше, чем тот же Хави за всё своё пребывание на тренером мостике. Я говорю не о трофеях, а игровом наполнение. Немец сумел организовать команду, поставить на ноги, и дать ей хороший импульс. Можно сказать вздохнул жизнь в команду.