«Барселона» и Флик договорились о продлении контракта

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вчера, 15:59

По информации источника, «Барселона» достигла соглашения о продлении контракта с главным тренером до 2027 года.

Стороны договорились о новом договоре по итогам переговоров, состоявшихся в последние дни. Однако соглашение вступит в силу только после окончания сезона.