Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» и Флик договорились о продлении контракта

вчера, 15:59

По информации источника, «Барселона» достигла соглашения о продлении контракта с главным тренером Хансом-Дитером Фликом до 2027 года.

Стороны договорились о новом договоре по итогам переговоров, состоявшихся в последние дни. Однако соглашение вступит в силу только после окончания сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиВинисиус продлит контракт с «Реалом» ещё на два-три года
Вчера, 10:54
СлухиЛяказетт не продлит контракт с «Лионом»
22 апреля
СлухиДи Мария уйдёт из «Бенфики»
22 апреля
Официально«Зенит» продлил соглашение с катарским спортивным центром
22 апреля
Директор «Байера» — о Хаби Алонсо: «У нас есть джентльменское соглашение»
22 апреля
Кучаев рассказал, где хочет продолжить карьеру
21 апреля
Сортировать
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:23
Однозначно, Флику удалось перезагрузить барсу. Даже если он не получит какой нибудь титул, с ним стоит продлевать контракт . Думаю, он провел отличную работу
Incredulous
Incredulous ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:19
Так соглашение пока только устное, и вступит в силу лишь по завершении сезона.
112910415
112910415
вчера в 17:15
одобряем и поддерживаем !
Incredulous
Incredulous ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:12
Сегодняшняя Барселона - это на 100% заслуга Флика. Это полностью его детище. Ямаль и Рафинья точно так же были в Барсе и в прошлом сезоне, но при этом команда ковыляла на обе ноги, и осталась без единого трофея, при чем не просто без трофеев, а была очень далека от любого из этих трофеев. А в этом сезоне, под руководством немца, появилась полностью другая Барса, быстрая, сильная и по-спортивному дерзкая, хотя с теми же самыми игроками. Хватит ли до конца такой Барсы? Сколько трофеев сможет она взять в этом сезоне? Эти вопросы остаются пока открытыми, но то что это будет на 99% заслугой именно Флика нет никаких сомнений.

А вот то, что соглашение о продлении контракта вступит в силу лишь по окончании сезона, говорит о том, что Лапорта все же не доверяет на всё сто Флику, и оставляет для себя отходные пути, и возможность отозвать продление контракта на случай провала немца.

В любом случае Флик за неполный сезон дал Барсе больше, чем тот же Хави за всё своё пребывание на тренером мостике. Я говорю не о трофеях, а игровом наполнение. Немец сумел организовать команду, поставить на ноги, и дать ей хороший импульс. Можно сказать вздохнул жизнь в команду.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:50
Приняли правильное решение - это точно !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:49
Не рано ли начинать разговор о продлении контракта? А вдруг что-то пойдёт не так, а человеку уже пообещали? Хотя, Флик хороший тренер, он работает системно и обстановка в коллективе здоровая. Тот же Хави постоянно только ныл. Кстати, о нём ничего не слышно. Где он сейчас?
Брулин
Брулин
вчера в 16:13
Флик всегда будет недооценен, даже если сейчас Барса выиграет требл, его заслугу мало кто признает. Будут говорить про Рафинью и Ямаля
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 