Эндрик хочет уйти из «Реала» в аренду

Нападающий Эндрик недоволен количеством игрового времени, которое он получает в «Реале».
Бразилец намерен уйти в аренду из мадридского клуба в летнее трансферное окно.
«Реал» заплатил «Палмейрасу» за Эндрика 47 млн евро.
Нападающий Эндрик недоволен количеством игрового времени, которое он получает в «Реале».
Бразилец намерен уйти в аренду из мадридского клуба в летнее трансферное окно.
«Реал» заплатил «Палмейрасу» за Эндрика 47 млн евро.
дело самое время было себя проявить! А бегать из команды в команду каждый дурак умеет, значит не его этот Клуб - Реал Мадрид!
дело самое время было себя проявить! А бегать из команды в команду каждый дурак умеет, значит не его этот Клуб - Реал Мадрид!