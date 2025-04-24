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Эндрик хочет уйти из «Реала» в аренду

вчера, 18:30

Нападающий Эндрик недоволен количеством игрового времени, которое он получает в «Реале».

Бразилец намерен уйти в аренду из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

«Реал» заплатил «Палмейрасу» за Эндрика 47 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:39
тоже вариант
shur
shur
вчера в 18:33, ред.
...это из него детское лезит! Вчера просто была не его игра, другое
дело самое время было себя проявить! А бегать из команды в команду каждый дурак умеет, значит не его этот Клуб - Реал Мадрид!
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