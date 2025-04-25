Главный тренер клуба НБА присоединился к новым владельцам «Эвертона»

1745561223

вчера, 09:07

«Эвертон» объявил о пополнении группы владельцев клуба. К компании Roundhouse Capital Holdings, входящей в The Friedkin Group, присоединился главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации ( НБА ) «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд.

Будучи игроком он 10 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА , становился чемпионом в 2011 году вместе с «Далласом», а также дважды побеждал на Олимпийских играх со сборной США (2000, 2008). В качестве главного тренера возглавлял также «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс», прежде чем присоединиться к «Маверикс» в 2021-м и привести их к победе в Западной конференции в 2024-м.

Ранее стало известно о том, что совладельцем «Эвертона» стал американский миллиардер.