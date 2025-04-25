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Главный тренер клуба НБА присоединился к новым владельцам «Эвертона»

вчера, 09:07

«Эвертон» объявил о пополнении группы владельцев клуба. К компании Roundhouse Capital Holdings, входящей в The Friedkin Group, присоединился главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд.

Будучи игроком он 10 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, становился чемпионом в 2011 году вместе с «Далласом», а также дважды побеждал на Олимпийских играх со сборной США (2000, 2008). В качестве главного тренера возглавлял также «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс», прежде чем присоединиться к «Маверикс» в 2021-м и привести их к победе в Западной конференции в 2024-м.

Ранее стало известно о том, что совладельцем «Эвертона» стал американский миллиардер.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:53
Столько владельцев, будет на кого стрелки переводить если какие проблемы
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:40
Аминь 😐
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:08
Лишь бы нашёл общий язык с другими владельцами...
Гость
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